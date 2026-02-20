In der kommenden Woche wird der Chipdesigner Nvidia seine Quartalszahlen präsentieren. Dabei könnte es eine Überraschung für Anleger geben, sagt ein Experte. Oppenheimer sieht Überraschung Am 25. Februar, Mittwoch kommender Woche, wird Nvidia seine Quartalszahlen präsentieren. Analyst Rick Schafer von Oppenheimer erwartet, dass der Chipdesigner dabei die Börse erneut überraschen dürfte: Wir sehen ein typisches Aufwärtspotenzial von 2 bis 3 Milliarden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de