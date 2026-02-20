Infineum und Rheinenergie errichten in Köln eine der größten innerstädtischen PV-Anlagen Deutschlands. Die Freiflächenanlage soll auf dem Industriegelände von Infineum gebaut werden und 18 Megawatt Leistung aufweisen. Der Energieversorger Rheinenergie und der Chemiekonzern Deutsche Infineum haben die Verträge für den Bau einer 18-Megawatt-Freiflächen-Photovoltaikanlage auf dem Industriegelände von Infineum in Köln unterzeichnet. Mit einer prognostizierten Jahreserzeugung von rund 18 Millionen Kilowattstunden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
