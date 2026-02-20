Der Windpark wird eine Leistung von 17 Megawatt haben und der Solarpark von 7,6 Megawatt. Die Photovoltaik-Anlage wird dabei technisch quasi wie eine weitere Windkraftanlage angeschlossen, wie Vattenfall erklärt. Damit ist nur ein Netzanschluss für die komplette Anlage in der Südeifel notwendig. Ein kombiniertes Kraftwerk mit knapp 25 Megawatt wird Vattenfall in der Südeifel realisieren. Das Hybrid-Kraftwerk "Hommerdingen-Biesdorf" bestehe aus vier Windkraftanlagen mit insgesamt 7,6 Megawatt und einer Photovoltaik-Anlage mit 12. 000 Modulen und 7,6 Megawatt Leistung, teilte der Energiekonzern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 pv magazine Deutschland