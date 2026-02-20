Die Unternehmensnachfolge zählt zu den größten Aufgaben für KMUs. Eine Rechtsform erlebt dabei neue Aufmerksamkeit: die Genossenschaft. Ihr struktureller Vorteil liegt auf der Hand - ein klassisches Nachfolgeproblem gibt es faktisch nicht. Eigentum und Verantwortung sind gemeinschaftlich organisiert, Vorstände werden gewählt, Anteile bleiben im Unternehmen. Externe Investoren sind nicht vorgesehen.
Wie das in der Praxis funktioniert, zeigt die Planergemeinschaft Kohlbrenner eG in Berlin. Als der Inhaber vor mehr als 15 Jahren einen Nachfolger suchte, übernahmen die Mitarbeitenden selbst ...Den vollständigen Artikel lesen ...
