Berlin - Der frühere CDU-Chef und Kanzlerkandidat Armin Laschet hegt keinen Groll wegen des Aschermittwoch-Witzes von CSU-Chef Markus Söder über seine Ähnlichkeit mit Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD).



"Wir haben immer schon zusammen gefrotzelt", sagte Laschet der "Rheinischen Post" (Samstagsausgabe). Nach einer gemeinsamen Begegnung in der bayerischen Staatskanzlei hätten er und Söder "auch ein Selfie gemacht und einen Tweet abgesetzt über diese Verwechslungen mit Pistorius". Insofern finde er das sympathisch, dass man auch über sich selbst lachen könne, sagte Laschet.



Söder hatte in seiner Rede in Passau gescherzt: "Ich habe mich mit Armin Laschet lang ausgesprochen. Er war in der Staatskanzlei. Wir haben gelacht, wir haben uns unterhalten. Dummerweise habe ich dann erst am Schluss gemerkt, dass es Boris Pistorius war."





