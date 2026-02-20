Anzeige
Mehr »
Freitag, 20.02.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Goldaktie mit Newsflow: Ein Gold-Asset in der Champions League der Geologie
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A12C1E | ISIN: CA2899003008 | Ticker-Symbol: P2QM
Tradegate
20.02.26 | 16:44
1,802 Euro
+1,58 % +0,028
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
ELORO RESOURCES LTD Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
ELORO RESOURCES LTD 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
1,8201,87017:14
1,8201,84617:13
Dow Jones News
20.02.2026 15:33 Uhr
232 Leser
Artikel bewerten:
(1)

PTA-News: Eloro Resources Ltd.: Eloro Resources beginnt ein 40.000 m umfassendes Bohrprogramm im polymetallischen Silber-Zinn-Projekt Iska Iska - im Departement Potosí, Bolivien

DJ PTA-News: Eloro Resources Ltd.: Eloro Resources beginnt ein 40.000 m umfassendes Bohrprogramm im polymetallischen Silber-Zinn-Projekt Iska Iska - im Departement Potosí, Bolivien

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Eloro Resources Ltd.: Eloro Resources beginnt ein 40.000 m umfassendes Bohrprogramm im polymetallischen Silber-Zinn-Projekt Iska Iska

im Departement Potosí, Bolivien

Toronto (pta000/20.02.2026/15:02 UTC+1)

Eloro Resources beginnt ein 40.000 m umfassendes Bohrprogramm im polymetallischen Silber-Zinn-Projekt Iska Iska im Departement Potosí, Bolivien

Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - 20. Februar 2026) - Eloro Resources Ltd. (TSX: ELO) (OTCQX: ELRRF) (FSE: P2QM) ("Eloro" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass es einen Vertrag mit Major Drilling Group International Inc. ("Major Drilling"), dem weltweit führenden Anbieter von spezialisierten Bohrdienstleistungen in der Metall- und Bergbauindustrie, unterzeichnet hat, um ein erstes 40.000 m umfassendes Bohrprogramm in seinem Silber-Zinn-Polymetallprojekt Iska Iska in Potosí, Bolivien durchzuführen . Gemäß der Vereinbarung werden derzeit zwei Bohrgeräte für das Projekt mobilisiert, während ein drittes in den kommenden Wochen hinzukommen soll.

Dr. Osvaldo Arce, P.Geo., Executive Vice President Operations, Lateinamerika, von Eloro, erklärt: "Mit der Beauftragung von Major Drilling wird das Unternehmen in der Lage sein, eine ausreichende Anzahl von 50 m und 25 m Infill-Bohrlöchern im Santa Barbara-Korridor zu bohren und die anderen fünf mineralisierten Zonen in Iska Iska zu erschließen. Ziel ist es, die Ressourcenbasis für unsere Wirtschaftlichkeitsstudien zu verbessern und auch andere vielversprechende Ziele innerhalb des Perimeters der Iska Iska Caldera zu bohren."

Thomas Larsen, Chief Executive Officer von Eloro, fügt hinzu: "Wir begrüßen die Wiederaufnahme der Aktivitäten von Major Drilling in Bolivien, um unseren Bohrbedarf zu decken, wobei Iska Iska ihr erstes Projekt ist. Seit den Parlamentswahlen, die im vergangenen Herbst in Bolivien stattfanden, gibt es Anzeichen für einen neuen Optimismus, der durch die laufenden politischen Veränderungen im Land, die für den Bergbausektor attraktiv sind, gefördert wird."

Über Eloro Resources Ltd.

Eloro ist ein Explorations- und Minenentwicklungsunternehmen mit einem Portfolio an Edel- und Basismetallgrundstücken in Bolivien, Peru und Quebec. Über seine bolivianische Tochtergesellschaft Minera Tupiza SRL hält Eloro eine 99-prozentige Joint-Venture-Beteiligung und eine 100-prozentige wirtschaftliche Beteiligung an dem vielversprechenden Grundstück Iska Iska, das als polymetallischer epithermaler Porphyrkomplex klassifiziert werden kann, einer bedeutenden Mineralienlagerstätte im Departement Potosí im Süden Boliviens. Ein technischer Bericht gemäß NI 43-101 über Iska Iska, der von Micon International Limited erstellt wurde, ist auf der Website von Eloro und unter den Unterlagen auf SEDAR+ verfügbar. Iska Iska ist ein über Straßen erreichbares, royalty-freies Grundstück. Eloro besitzt außerdem eine 82-prozentige Beteiligung am Gold-/Silberprojekt La Victoria, das sich im nordzentralen Mineralgürtel Perus etwa 50 km südlich der Goldmine Lagunas Norte und der Goldmine La Arena befindet.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Thomas G. Larsen, Chairman und CEO, oder Jorge Estepa, Vice President, unter +1 (416) 868-9168.

Die Informationen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Informationen enthalten. Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, geben zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung die Pläne, Schätzungen, Prognosen, Erwartungen oder Überzeugungen des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse wieder und werden auf der Grundlage der dem Unternehmen derzeit verfügbaren Informationen als angemessen erachtet. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen. Die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen. Leser sollten sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

Weder die TSX noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Eloro Resources Ltd. 
           20 Adelaide Street East 
           M5C 2T6 Toronto 
           Kanada 
Ansprechpartner:   Jorge Estepa 
Tel.:         +1 (416) 868-9168 
E-Mail:        info@elororesources.com 
Website:       www.elororesources.com 
ISIN(s):       CA2899003008 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Frankfurt

[ source: https://www.pressetext.com/news/1771596120275 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

February 20, 2026 09:02 ET (14:02 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Favoritenwechsel - diese 5 Werte sollten Anleger im Depot haben!
Das Börsenjahr 2026 ist für viele Anleger ernüchternd gestartet. Tech-Werte straucheln, der Nasdaq 100 tritt auf der Stelle und ausgerechnet alte Favoriten wie Microsoft und SAP rutschen zweistellig ab. KI ist plötzlich kein Rückenwind mehr, sondern ein Belastungsfaktor, weil Investoren beginnen, die finanzielle Nachhaltigkeit zu hinterfragen.

Gleichzeitig vollzieht sich an der Wall Street ein lautloser Favoritenwechsel. Während viele auf Wachstum setzen, feiern Value-Titel mit verlässlichen Cashflows ihr Comeback: Telekommunikation, Industrie, Energie, Pharma – die „Cashmaschinen“ der Realwirtschaft verdrängen hoch bewertete Hoffnungsträger.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau in dieses neue Marktbild passen: solide, günstig bewertet und mit attraktiver Dividende. Werte, die nicht nur laufende Erträge liefern, sondern auch bei Marktkorrekturen Sicherheit bieten.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor der Value-Zug 2026 endgültig abfährt!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit gratis verfügbar.
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.