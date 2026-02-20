Baden-Baden - Die Power-Metal-Band Powerwolf steht mit "Wildlive (Live At Olympiahalle)" an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit.



Angelo Kelly folgt mit "Alive" auf Platz zwei. Während Vorwochensieger Bad Bunny ("Debi tirar mas fotos") an die dritte Stelle rutscht, sind Blues- und Bluesrock-Gitarrist Joe Bonamassa ("B.B. King's Blues Summit 100", vier), Singer-Songwriterin Charli XCX ("Wuthering Heights", fünf), Rapper Kane ("Farben", acht) und Musikikone Nena ("Wir gehören zusammen - On Tour With Nena", zehn) neu in der Top 10.



Die Bonner Brass-Gruppe Druckluft erreicht unterdessen mit "Karnevalsmaus" die Spitze der Single-Charts. Damit sind die Musiker die erste nationale Band auf Platz eins des Single-Rankings seit Rammstein ("Zick Zack") vor vier Jahren und die erste Karnevals-Band an der Spitze seit den Höhnern ("Wenn nicht jetzt wann dann") vor 19 Jahren. Auf den Plätzen zwei und drei folgen in dieser Woche Zara Larsson ("Lush Life") und Bad Bunny ("DtMF").



Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.





