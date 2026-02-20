Washington - Das Wachstum der US-Wirtschaft hat sich zum Jahresende 2025 stärker als erwartet abschwächt. Im vierten Quartal stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zum Vorquartal um annualisiert 1,4 Prozent, wie das Handelsministerium am Freitag laut einer ersten Erhebung in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit 2,8 Prozent gerechnet. Im dritten Quartal hatte das BIP noch um 4,4 Prozent zugelegt. Die vorübergehende teilweise Schliessung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
