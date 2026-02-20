Die Freenet-Aktie versuchte im Januar einen stärkeren Ausbruch nach oben und erreichte mit 33,50 € den höchsten Stand seit einem Jahr. Allerdings misslang der Ausbruchsversuch. Am Freitag verliert sie aktuell leicht und steht bei 30,80 €. Was ist hier zu erwarten? Jahresprognose bestätigt In dem letzten Jahresbericht vom 6. November bestätigte der Telekommunikationskonzern seine Jahresziele für 2025. Demnach soll das bereinigte EBITDA bei 520 bis ...Den vollständigen Artikel lesen ...
