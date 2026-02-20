10.000-Meter-Silber-Bohrprogramm liefert neue Ergebnisse in Mexiko

Anzeige / Werbung

Defiance Silver hat weitere hochgradige Silberergebnisse aus dem Projekt San Acacio im traditionsreichen Zacatecas-Distrikt bekannt gegeben. Fünf neue Bohrlöcher bestätigen nach Angaben des Unternehmens die seitlich und in der Tiefe verlaufende Kontinuität der Mineralisierung im Veta-Grande-System. Die Resultate sollen in eine bevorstehende Mineralressourcenschätzung einfließen und das bestehende geologische Modell validieren.

Defiance Silver hat weitere hochgradige Silberergebnisse aus dem Projekt San Acacio im traditionsreichen Zacatecas-Distrikt bekannt gegeben. Fünf neue Bohrlöcher bestätigen nach Angaben des Unternehmens die seitlich und in der Tiefe verlaufende Kontinuität der Mineralisierung im Veta-Grande-System. Die Resultate sollen in eine bevorstehende Mineralressourcenschätzung einfließen und das bestehende geologische Modell validieren.

Silberfunde in mehreren Bohrlöchern

Nach Angaben des Unternehmens stammen die neuen Ergebnisse aus fünf Bohrlöchern mit den Nummern DDSA-25-73 bis DDSA-25-77. Zusammen umfassen sie 2.553 Meter des insgesamt geplanten 10.000-Meter-Bohrprogramms.



-Im Bohrloch DDSA-25-76 wurden über eine Länge von 3,55 Metern im Durchschnitt 355,32 Gramm Silber pro Tonne Gestein gemessen. In einem weiteren Abschnitt von 3,07 Metern lag der Durchschnitt sogar bei 579,27 Gramm Silber pro Tonne. Innerhalb dieses Bereichs gab es ein hochgradiges Teilstück von 0,55 Metern mit 2.120 Gramm Silber pro Tonne.



-Auch das Bohrloch DDSA-25-77 zeigte Ergebnisse. Hier wurden über 3,01 Meter im Schnitt 262,88 Gramm Silber pro Tonne festgestellt. Darin enthalten war ein Abschnitt von 1,75 Metern mit 431,58 Gramm Silber pro Tonne sowie ein sehr hochgradiger Bereich von 0,37 Metern mit 1.965 Gramm Silber pro Tonne.



-Im Bohrloch DDSA-25-75 wurden über 2,35 Meter durchschnittlich 298,58 Gramm Silber pro Tonne gemessen. Ein Teilstück von 0,36 Metern erreichte sogar 1.595 Gramm Silber pro Tonne.



Wichtig ist dabei: Die genannten Längen beziehen sich auf die Strecke, die das Bohrloch durch das Gestein verlaufen ist. Da Bohrungen meist schräg in die Erde gesetzt werden und die Erzadern ebenfalls geneigt oder senkrecht verlaufen können, ist die tatsächliche Dicke der mineralisierten Zone in der Regel geringer als die gemessene Bohrlänge. Das Unternehmen schätzt, dass die echte Dicke der Silberzonen etwa 50 bis 80 Prozent der gemessenen Bohrabschnitte beträgt. Bei einem gemessenen Abschnitt von 3,07 Metern könnte die tatsächliche Mächtigkeit der Silberzone also ungefähr zwischen 1,5 und 2,5 Metern liegen.