Gold Fields Limited (ISIN: ZAE000018123) signalisiert Offenheit für eine weitere M&A-Offensive. Dabei eröffnen hohe Cashflows Spielraum für Wachstum und Rendite. Das Unternehmen positioniert sich damit erneut als aktiver Konsolidierer im globalen Goldsektor. Der südafrikanische Produzent signalisiert Offenheit für weitere Übernahmen, während gleichzeitig Exploration, Dividenden und Aktienrückkäufe deutlich ausgeweitet werden. Für Investoren ergibt sich damit ein spannender Mix aus Wachstum, Cashflow-Stärke ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Gold Magazin