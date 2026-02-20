Zürich - Der US-Dollar hat am Freitagnachmittag in kurzer Zeit klar an Terrain eingebüsst. Zuvor hatte der Supreme Court der USA gegen die Zölle von US-Präsident Donald Trump entschieden. Das Oberste Gericht der USA befand, dass Trump seine Befugnisse überschritten hatte, als er sich auf ein Notstandsgesetz berief, um umfangreiche Zölle gegen viele Handelspartner zu verhängen. Das Währungspaar EUR/USD ist auf 1,1798 gestiegen, nach 1,1759 vor dem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab