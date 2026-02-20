US Präsident setzt voll auf BAYER!
|43,425
|43,620
|20.02.
|43,440
|43,590
|20.02.
|Fr
|Bayer Korrektur: Kurs rutscht unter wichtige Chartmarke
|Die anfängliche Euphorie über einen Milliardenvergleich im US-Rechtsstreit ist bei den Aktionären von Bayer rasch verflogen. Das Papier verzeichnete zum Wochenausklang deutliche Verluste und durchbrach...
|Fr
|US Präsident setzt voll auf BAYER!
|Fr
|EQS-PVR: Bayer Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
|EQS Stimmrechtsmitteilung: Bayer Aktiengesellschaft
Bayer Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
20.02.2026...
|Fr
|Eilmeldung am Abend: BAYER AG stürzt brutal ab!
|Fr
|Börsenwoche: Jetzt hofft Bayer auf Trump
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|BAYER AG
|43,680
|-4,16 %