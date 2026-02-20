Zürich - Mit der Niederlage der Trump-Regierung im Streit um ihre aggressive Zollpolitik vor dem US Supreme Court sei noch nichts gewonnen. Das schreibt der Tech-Industrie-Dachverband Swissmem am Freitag nach Bekanntwerden des Gerichtsentscheids in einer Stellungnahme. «Aus Sicht der Schweizer Exportindustrie ist das ein guter Entscheid. Die hohen Zölle haben der Tech-Industrie stark geschadet», schrieb der Verband weiter. «Mit dem heutigen Urteil ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab