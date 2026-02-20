Paris/London/Zürich - Die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs der Vereinigten Staaten gegen die globalen Zölle der US-Regierung hat den Aktienbörsen kurz vor dem Wochenende Auftrieb verliehen. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 legte am Freitag um 1,18 Prozent auf 6131,31 Zähler zu und erreichte ein weiteres Rekordhoch. Auch der Stoxx 50 und der marktbreite Stoxx 600 schwangen sich zu weiteren Höchstmarken auf. US-Präsident Donald Trump hat im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
