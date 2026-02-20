Stuttgart - Friedrich Merz ist auf dem CDU-Bundesparteitag in Stuttgart als Parteichef wiedergewählt worden. Wie aus Angaben der Parteitagsleitung hervorging, erhielt er bei der Wahl am Freitagabend 91,2 Prozent Zustimmung.
Bei seiner letzten Wahl im Jahr 2024 waren es nach Parteiangaben 89,8 Prozent gewesen. Die dts Nachrichtenagentur sendet gleich weitere Details.
