Ein Paukenschlag aus Washington sorgt für kräftige Kursgewinne im E-Commerce-Sektor: Der Oberste Gerichtshof der USA hat zentrale Strafzölle von Präsident Donald Trump kassiert. Mit 6 zu 3 Stimmen entschieden die Richter, dass das Internationale Notstandsgesetz (IEEPA) keine ausreichende Grundlage für die Verhängung von Zöllen bietet. Das Gesetz nennt Zölle nicht ausdrücklich - ein schwerer juristischer Dämpfer für Trumps Handelspolitik.An der Börse kam das gut an: Amazon legt um mehr als zwei Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
