München (ots) -Der SV Waldhof Mannheim hat es zum Auftakt des 25. Spieltags in der 3. Liga verpasst, sich an die vorderen Plätze heranzupirschen. Stattdessen kassiert das Team von Trainer Luc Holtz ein 1:3 beim VfB Stuttgart II, liegt dabei schon zur Pause mit 0:3 zurück. "Wenn wir so wie in der 1. Halbzeit auftreten, gewinnen wir kein Spiel in der 3. Liga. In der 2. Halbzeit haben wir dann teilgenommen am Spiel, mehr kann man auch nicht sagen", legt Felix Lohkemper den Finger in die Wunde: "So kannst du eigentlich nicht auftreten!" Sein Trainer, Luc Holtz, schlägt in eine ähnliche Kerbe: "Wir hatten zu viele Spieler, die in der 1. Hälfte nicht auf dem Platz waren, zu körperlos gespielt haben. Ich hatte es angesprochen, dass der Gegner eine hohe Qualität mit dem Ball hat. Sie waren gedanklich schneller als wir." Mit 36 Punkten findet sich Mannheim als Tabellen-9. im Mittelfeld wieder. Der VfB II ist mit 35 Zählern Zehnter. Mit der Unterstützung von Profispieler Jeremy Arevalo, der zum zwischenzeitlichen 2:0 trifft, entfernen sich die Stuttgarter deutlich von der Abstiegszone. Doppeltorschütze Noah Darvich, der selbst in La Masia für den FC Barcelona spielte, agiert als Dolmetscher für Arevalo: "Am Anfang ist es mir in Spanien auch schwergefallen, obwohl ich die Sprache mehr oder weniger gesprochen habe. Da denke ich: 'Der arme Junge, der versteht hier gar keinen.' Deswegen ist es gut, dass wir ihm helfen können. Das hat er gut gemacht."Nachfolgend die wichtigsten Stimmen vom Auftakt des 25. Spieltags in der 3. Liga - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport angeben. Am Samstag geht's direkt weiter mit allen Einzelspielen (ab 13.45 Uhr) und der Konferenz (ab 13.30 Uhr), unter anderem mit dem Topduell VfL Osnabrück gegen Rot-Weiss Essen.VfB Stuttgart II - SV Waldhof Mannheim 3:1Der VfB brennt in der 1. Hälfte ein Feuerwerk ab: Noah Darvich per Doppelpack (19./44.) und Jeremy Arevalo - beide waren schon Teil des Stuttgarter Profikaders - schießen ein 3:0 heraus. In der 2. Halbzeit bugsiert Felix Lohkemper den Ball irgendwie über die Linie und verkürzt für Mannheim auf 1:3 (73.). Der VfB II ist nun mit 35 Punkten Tabellen-10. und damit einen Platz hinter dem Waldhof, der bei 36 Zählern steht.Luc Holtz, Trainer SV Waldhof Mannheim: "Die 1. Hälfte war nicht ausreichend. Vor allem beim dritten Tor sind wir kopflos ins Pressing gegangen, was nicht geplant war. Wir hatten zu viele Spieler, die in der 1. Hälfte nicht auf dem Platz waren, zu körperlos gespielt haben. Ich hatte es angesprochen, dass der Gegner eine hohe Qualität mit dem Ball hat. Sie waren gedanklich schneller als wir."Link zum Interview: www.clipro.tv/player?publishJobID=N0htN3NSOHl1dys4aytQRlBCK2NWQ1B3TkU4RFM5RHBzcnpXbktSOUpjYz0=Felix Lohkemper, SV Waldhof Mannheim: "Egal, gegen welchen Gegner: Wenn wir so wie in der 1. Halbzeit auftreten, gewinnen wir kein Spiel in der 3. Liga. In der 2. Halbzeit haben wir dann teilgenommen am Spiel, mehr kann man auch nicht sagen. Aber wenn man ehrlich ist, hätte der VfB das Spiel früher zumachen können. In der 1. Halbzeit haben wir total das Spiel verloren. So kannst du eigentlich nicht auftreten!"Link zum Interview: www.clipro.tv/player?publishJobID=SU1kY0NwbGN6NEpXWGdFT2lkNHU3NVB2K1gzZ3l1Sks0ZlFPbGZ3SW1vND0=Nico Willig, Trainer VfB Stuttgart II: "Die Leistung war richtig gut - sehr spielfreudig, sehr gut in der Restverteidigung gewesen in vielen Situationen. Deswegen sind wir der hochverdiente Sieger - und das war ehrlicherweise auch das Ziel."Link zum Interview: www.clipro.tv/player?publishJobID=TnU5eEV6bXdGVmh3ZHFkUkhxYVczRDNORlduRTVISkZMdysxRDZ2TEVxbz0=Ex-Barca-Talent Noah Darvich, Doppeltorschütze des VfB Stuttgart II, über seine Dolmetscher-Rolle für Jeremy Arevalo: "Das habe ich schon von meinen Eltern mitbekommen, dass Sprachen im Fußball sehr wichtig sind. Es ist schwer für ihn. Am Anfang ist es mir in Spanien auch schwergefallen, obwohl ich die Sprache mehr oder weniger gesprochen habe. Da denke ich: 'Der arme Junge, der versteht hier gar keinen.' Deswegen ist es gut, dass wir ihm helfen können. Das hat er gut gemacht."Link zum Interview: www.clipro.tv/player?publishJobID=NzdUS1hqU0xhQ3B0UmVkTWtuYk1NZGtNaTdLMFdKTHR3VDdZRVRNTFhoST0=Fußball live bei MagentaSport3. Liga | 25. SpieltagSamstag, 21.02.2026ab 13.30 Uhr in der Konferenz, Einzelspiele ab 13.45 Uhr:FC Ingolstadt - TSV Havelse, VfL Osnabrück - Rot-Weiss Essen, Jahn Regensburg - SV Wehen Wiesbaden, MSV Duisburg - 1. FC Schweinfurt, Alemannia Aachen - SC Verlab 16.15 Uhr: SSV Ulm - 1. FC SaarbrückenSonntag, 22.02.2026ab 13.00 Uhr: TSV 1860 München - Hansa Rostockab 16.15 Uhr: Erzgebirge Aue - Energie Cottbusab 19.15 Uhr: TSG Hoffenheim II - FC Viktoria KölnGoogle-Pixel Frauen-Bundesliga | 19. SpieltagSamstag, 21.02.2026ab 11.45 Uhr: 1. FC Nürnberg - FC Carl Zeiss Jenaab 13.45 Uhr: Hamburger SV - SV Werder BremenSonntag, 22.02.2026ab 13.45 Uhr: Bayer Leverkusen - TSG Hoffenheimab 15.50 Uhr: FC Bayern München - VfL Wolfsburgab 18.15 Uhr: SGS Essen - RB LeipzigMontag, 23.02.2026ab 17.45 Uhr: Eintracht Frankfurt - SC Freiburg