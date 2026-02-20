Vergleichsweise gelassen haben die Investoren vor dem Wochenende auf die Entwicklungen in Sachen Straf- und Importzölle der USA reagiert. Nachdem der Oberste Gerichtshof diese kassiert hatte, kündigte Präsident Donald Trump umgehend neue, andere Maßnahmen an. Den US-Leitindex Dow Jones Industrial brachte dies nicht stärker in Bewegung, er schloss mit einem Aufschlag von 0,5 Prozent auf 49.625,97 Punkte. Der marktbreite S&P 500 stieg am Freitag um 0,7 Prozent auf 6.909,51 Punkte. Der von Technologiewerten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
