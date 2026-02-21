ZenaTech eröffnet neuen Standort in Florida mit Fokus auf Regierungsaufträge

Anzeige / Werbung

ZenaTech setzt seinen Expansionskurs fort und eröffnet einen weiteren Drone-as-a-Service-Standort (DaaS) im Großraum Orlando. Es handelt sich um den 23. globalen DaaS-Standort des Unternehmens. Der neue Hub ist am Hauptsitz angesiedelt und soll als strategischer Knotenpunkt dienen, um bedeutenden Regierungs- und Verteidigungskunden Vermessungs- und Kartierungsdienstleistungen anzubieten.

Das in Vancouver ansässige Unternehmen ist auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service, Enterprise-SaaS sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert. Mit der Entscheidung für Florida rückt ein Bundesstaat in den Mittelpunkt, der für seine Infrastruktur, sein Verkehrswesen und seine Verteidigungsaktivitäten bekannt ist. Der Standort in Orlando soll als zentraler Anlaufpunkt dienen, um gezielt Geschäftsmöglichkeiten auf Bundes-, Landes- und Bezirksebene zu verfolgen. In enger Abstimmung mit dem Büro in Washington, D.C. sowie den Teams für Geschäftsentwicklung im Bundes- und Verteidigungsbereich will das Unternehmen seine Präsenz im öffentlichen Sektor weiter ausbauen und Entscheidungsträger gezielt ansprechen.

Regierungsaufträge als strategischer Wachstumspfad

Der Schwerpunkt des DaaS-Standorts in Orlando liegt auf dem Aufbau von Beziehungen zu Bundes-, Landes-, Bezirks- und Kommunalbehörden. Dazu zählen Verteidigungsanlagen, Energieinfrastruktur und Verkehrsprojekte. Gemeinsam mit der DaaS-Zentrale und den Geschäftsentwicklungsteams in Washington, D.C. stärkt das Unternehmen seine Fähigkeiten, Regierungsbehörden strukturiert zu bedienen und neue Projekte zu erschließen.

Der Standort startet mit einem zehnköpfigen Team aus Piloten, Vermessungstechnikern und Mitarbeitern für die Geschäftsentwicklung. Derzeit laufen Einstellungen sowie die Bereitstellung von Ausrüstung, Drohnen und Lkws. Der vollständige operative Betrieb soll Anfang April aufgenommen werden.

Kurzfristig plant ZenaTech, den Standort für Vermessungs- und Kartierungsarbeiten im Verteidigungssektor zu nutzen. Zunächst kommen traditionelle Vermessungsmethoden zum Einsatz. Parallel wird die Integration von Drohnen vorangetrieben und an Zertifizierungen wie Green und Blue UAS gearbeitet. Nach erfolgreicher Zertifizierung sollen drohnenbasierte Anwendungen folgen. Geplant sind Vermessungen von Militärstützpunkten und Flughäfen, die Planung von Start- und Landebahnen, die Kartierung von Bundesliegenschaften sowie Projekte im Bereich kritischer Verteidigungsinfrastruktur. Darüber hinaus unterstützt der Standort bestehende Dienstleistungen für Geschäftskunden wie Bauträger, Golfplatzbetreiber, Baufirmen und öffentliche Bauprojekte.

Skalierbares Plattformmodell als Fundament

Die Drone-as-a-Service-Plattform von ZenaTech bietet Unternehmens- und Regierungskunden On-Demand- oder abonnementbasierten Zugang zu drohnenbasierten Dienstleistungen. Einsatzfelder sind Vermessung, Inspektion, Wartung, Hochdruckreinigung, Bestandsverwaltung und Präzisionslandwirtschaft. Kunden profitieren von schneller Verfügbarkeit, ohne Kapitalkosten oder operativen Aufwand einer eigenen Drohnenflotte tragen zu müssen.

Das Geschäftsmodell basiert auf der Übernahme etablierter, profitabler Dienstleistungsunternehmen, die bislang Low-Tech-Prozesse einsetzen und für Drohneninnovationen geeignet sind. Auf dieser Basis entsteht ein globales Multi-Service-DaaS-Netzwerk in bestehenden Gemeinden, gestützt auf vorhandene Kunden und Umsätze. Ziel ist eine Drohnenintegration der nächsten Generation mit Fokus auf Geschwindigkeit, Präzision, Daten und Sicherheitsvorteile.

Parallel baut ZenaTech sein globales Netzwerk durch weitere Übernahmen und eigene Standorte kontinuierlich aus. Mit dem neuen Hub in Orlando stärkt das Unternehmen gezielt seine Position im öffentlichen Sektor und erweitert seine operative Reichweite in einem strategisch wichtigen Bundesstaat.

-------

