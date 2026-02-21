Quanten-Boom oder Korrektur? SuperQ Quantum und D-Wave im Fokus

Anzeige / Werbung

Nach explosiven Kursgewinnen und scharfen Rücksetzern treten Quanten-Aktien in eine diszipliniertere Phase ein - in der Ausführung, Integration und Sicherheit wichtiger sein könnten als Schlagzeilen.

Von Euphorie zu Volatilität

Quantenaktien haben in den vergangenen zwei Jahren einen dramatischen Zyklus durchlaufen.

Stark steigende Finanzierungsrunden in den Jahren 2024 und 2025, schnell wachsende Umsatzprognosen sowie zunehmende geopolitische Dringlichkeit rund um Hochleistungsrechner trieben die Bewertungen deutlich nach oben. Investoren suchten Zugang zu dem, was viele als den nächsten grundlegenden Wandel der Computertechnik ansehen.

Doch 2026 brachte ein komplexeres Umfeld. Das Umsatzwachstum im gesamten Sektor bleibt solide, verlangsamt sich jedoch im Vergleich zu den früheren Sprüngen. Fiskalische Vorsicht, restriktivere Geldpolitik und geopolitische Fragmentierung erhöhen den Druck. Das Ergebnis: starke Kursschwankungen und intensivere Prüfung der Geschäftsmodelle.

D-Wave: Hardware im Rampenlicht

D-Wave Quantum (ISIN: US26740W1099) zählt zu den sichtbarsten Namen an den öffentlichen Märkten.

Seine auf Quanten-Annealing basierenden Systeme konzentrieren sich auf Optimierungsaufgaben - von Lieferketten-Logistik bis zur Effizienz von Energienetzen. Über die Cloud-Plattform Leap stellt das Unternehmen Quantenleistung als Dienst bereit und ermöglicht es Firmen, hybride Arbeitsabläufe zu testen, ohne eigene Hardware zu besitzen.

Der Markt honorierte diese Positionierung zeitweise und spiegelte Vertrauen in die technische Tiefe und die kommerzielle Traktion von D-Wave wider. Als hardwarezentrierter Pure Player bleibt das Unternehmen jedoch anfällig für Beschaffungszyklen und allgemeine Finanzierungstrends. Wenn sich das makroökonomische Sentiment ändert, spüren Hardware-Titel die Volatilität oft zuerst.

Quantum eMotion: Sicherheit als strategische Absicherung

Während Rechenleistung Aufmerksamkeit erzeugt, schaffen die Auswirkungen der Quantentechnologie auf die Cybersicherheit eine parallele Investment-Story.

Quantum eMotion (ISIN: CA74767K1030) ist im Bereich der quantenbasierten Zufallszahlengenerierung (QRNG) tätig - einer grundlegenden Technologie zur Stärkung von Verschlüsselung gegen zukünftige, durch Quantencomputer ermöglichte Angriffe. Regierungen und Aufsichtsbehörden warnen zunehmend, dass bestehende Verschlüsselungsstandards innerhalb des nächsten Jahrzehnts verwundbar sein könnten.

Diese Sorge ist nicht theoretisch. Berichte europäischer Aufsichtsstellen weisen darauf hin, dass heute gespeicherte sensible Daten entschlüsselt werden könnten, sobald ausreichend leistungsfähige Quantensysteme verfügbar sind. In einem solchen Umfeld wird Post-Quantum-Sicherheit weniger optional und zunehmend strategisch.

Die Bemühungen von Quantum eMotion, QRNG-Technologie in Energiesysteme und digitale Wallets zu integrieren, zeigen, wie Sicherheitslösungen sich von Forschungslaboren in angewandte Infrastruktur ausweiten.

SuperQ Quantum: Integration statt Isolation

Inmitten der Volatilität gewinnt ein anderes Marktsegment an Aufmerksamkeit: Orchestrierung und Integration.

SuperQ Quantum (ISIN: CA86848C1086) stellt keine Quantenhardware her. Stattdessen positioniert sich das Unternehmen als hybride Orchestrierungsschicht, die Arbeitslasten zwischen klassischen Supercomputern, Quanten-Annealern und gate-basierten Systemen verteilt. Dieses Modell spiegelt eine praktische Realität wider - die meisten Unternehmen werden Quantentechnologie schrittweise einführen und nicht als vollständigen Ersatz für bestehende IT-Infrastruktur.

Die Vorstellung von ChatQLM auf der CES 2026 unterstrich diese Strategie. Durch die Einbettung von Quanten-Optimierungsfähigkeiten in eine dialogbasierte Benutzeroberfläche will SuperQ technische Hürden reduzieren und die Zugänglichkeit erhöhen. Im Fokus steht nicht die Zahl der Qubits, sondern nutzbare Leistung innerhalb bestehender Arbeitsabläufe.

Was der Markt zunehmend einpreist

Die jüngste Achterbahnfahrt bei Quantenaktien deutet auf veränderte Investorenerwartungen hin.

Frühe Begeisterung konzentrierte sich auf technologische Durchbrüche. Die nächste Phase scheint stärker an Kommerzialisierungsmeilensteinen, Unternehmenskundenverträgen und messbaren Kosteneffizienzen orientiert. Unternehmen, die Integration in Finanz-, Logistik-, Energie- oder Verteidigungsprozesse nachweisen können, dürften besser gegen Kapitalmarktvolatilität gewappnet sein.

In diesem Zusammenhang könnten Orchestrierungsplattformen eine stabilisierende Rolle spielen. Indem sie zwischen Hardwareanbietern und Unternehmenskunden stehen, können sie sich an wechselnde Backend-Technologien anpassen und gleichzeitig Kundenbeziehungen auf Anwendungsebene halten.

Ein selektiverer Quanten-Zyklus

Quantencomputing bleibt ein langfristiges Thema. Die Umsätze werden weiterhin in Milliarden - noch nicht in zweistelligen Milliarden - gemessen, und technische Hürden sind erheblich. Kleinere Unternehmen tragen Ausführungsrisiken, und die Finanzierungsbedingungen sind disziplinierter als im vorherigen Boom.

Dennoch bleiben strukturelle Treiber bestehen: nationale Sicherheitsprioritäten, KI-getriebener Rechenbedarf und Sorgen um Post-Quantum-Cybersicherheit unterstützen weiterhin Investitionen.

D-Wave steht für den Hardware-Motor. Quantum eMotion für die defensive Sicherheitsperipherie. SuperQ Quantum mit seinem Integrationsansatz befindet sich an der Schnittstelle, an der Nutzung operativ wird.

Wenn das erste Kapitel der Quantenaktien von Überschwang geprägt war, könnte das nächste von Selektivität bestimmt werden. In einem reifenden Zyklus könnten jene Unternehmen den weiteren Verlauf prägen, die Quantencomputing nutzbar machen - nicht nur leistungsfähig.

CA74767K1030,US26740W1099,CA86848C1086