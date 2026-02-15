D-Wave, IonQ und SuperQ reiten die Quantenwelle. Was kommt als Nächstes?

Anzeige / Werbung

Nach einem Investitionsschub und zunehmender kommerzieller Traktion tritt das Quantencomputing im Jahr 2026 in eine Phase ein, die von geopolitischen Spannungen, fiskalischer Zurückhaltung und einem klaren Übergang hin zur praktischen Anwendung geprägt ist.

Vom Durchbruchs-Hype zur maßvollen Expansion

Quantencomputing befindet sich weiterhin in einer frühen, aber strategisch bedeutsamen Phase.

Die weltweiten Umsätze werden in diesem Jahr voraussichtlich rund 2 Milliarden US-Dollar erreichen, größtenteils getrieben durch Nachfrage aus Verteidigungs- und Luft- und Raumfahrtsektor. Das bedeutet einen deutlichen Anstieg gegenüber den etwa 650-750 Millionen US-Dollar im Jahr 2024 sowie dem Überschreiten der 1-Milliarde-Marke im Jahr 2025. Wachstumsraten von 30-40% in den Vorjahren unterstrichen die Beschleunigung des Sektors.

Doch die Dynamik verlangsamt sich. Das implizite Wachstum von 2025 auf 2026 deutet auf geringeren Schwung hin als der Finanzierungsboom der Jahre 2024-2025, als private Finanzierungsrunden regelmäßig 50 Millionen US-Dollar überstiegen und die Venture-Capital-Aktivität zunahm. Der Markt wird nicht länger allein von Optimismus bestimmt. Er tritt in eine Phase der genaueren Prüfung ein.

D-Wave: Optimierung mit Finanzierungssensibilität

D-Wave Quantum (ISIN: US26740W1099) gehört zu den etablierteren börsennotierten Pure-Play-Unternehmen in diesem Bereich.

Seine auf Quantenannealing basierenden Systeme konzentrieren sich auf Optimierungsprobleme - von Logistik bis zur Stabilisierung von Energienetzen. Das Unternehmen hat in ausgewählten Anwendungsfällen frühzeitig Traktion erreicht, unterstützt durch seine Leap-Cloud-Plattform, die Quantencomputing als Dienstleistung bereitstellt.

Doch die Spezialisierung bringt eine Abhängigkeit von Finanzierungszyklen mit sich. Während die Nutzung nur schrittweise zunimmt und Regierungen das Ausgabenwachstum dämpfen, sehen sich Unternehmen, die auf kontinuierliche Kapitalzuflüsse angewiesen sind, engeren Bedingungen gegenüber. D-Waves Positionierung im Bereich Unternehmensoptimierung bleibt relevant, doch kurzfristige Expansion wird von makroökonomischen und fiskalischen Realitäten geprägt.

IonQ: Universelle Ambitionen in einer fragmentierten Welt

IonQ (ISIN: US46222L1089) verfolgt einen anderen technischen Ansatz.

Seine Ionenfallen-Systeme zielen auf universelles Quantencomputing und damit auf ein breiteres Spektrum rechnerischer Herausforderungen. Die Umsatzerwartungen für IonQ zeigen weiterhin nach oben, gestützt durch Pilotprojekte in Unternehmen und Partnerschaften.

Der geopolitische Hintergrund erschwert jedoch die Perspektive. Die Vereinigten Staaten haben Exportkontrollen für fortgeschrittene Computer- und Halbleitertechnologien ausgeweitet, einschließlich Komponenten, die für Quantensysteme relevant sind. Diese Beschränkungen, die den technologischen Aufstieg Chinas begrenzen sollen, spiegeln eine umfassendere Fragmentierung globaler Forschungsökosysteme wider.

Grenzüberschreitende Zusammenarbeit wird komplexer. Lieferketten stehen unter Beobachtung. Talentströme sind weniger frei. Für hardwareorientierte Unternehmen wie IonQ gehört das Navigieren in diesem Umfeld nun zur Wachstumsstrategie.

SuperQ: Die Orchestrierungs-Chance

Während Hardwareanbieter technische Grenzen verschieben, gewinnt eine weitere Ebene des Ökosystems an Sichtbarkeit.

SuperQ Quantum (ISIN: CA86848C1086) positioniert sich nicht als Hardwarehersteller, sondern als hybride Orchestrierungsplattform. Seine Technologie verteilt Arbeitslasten zwischen klassischen Supercomputern, Quantenannealern und gate-basierten Systemen. Ziel ist es, Quantenbeschleunigung in bestehende Unternehmens-Workflows zu integrieren, statt sie zu ersetzen.

Die Vorstellung von ChatQLM auf der CES 2026 demonstrierte diesen Ansatz. Die Anwendung bettet Quantenoptimierung hinter einer dialogbasierten Oberfläche ein und senkt so technische Einstiegshürden für Nicht-Spezialisten. Durch den Fokus auf Zugänglichkeit und Workflow-Kompatibilität richtet sich SuperQ an einen Marktteil, der Integration höher bewertet als reine Hardware-Spezifikationen.

In einem moderateren Finanzierungsumfeld könnten Lösungen mit kurzfristigem operativem Nutzen nachhaltige Aufmerksamkeit erhalten.

Fiskalische und monetäre Einschränkungen

Öffentliche Finanzierung bleibt zentral für die Quantenforschung.

Der US-Bundeshaushalt für das Fiskaljahr 2026 sicherte die Unterstützung für die Quanteninformationswissenschaft, ohne sie jedoch wesentlich auszuweiten. Behörden führten gezielte Programme fort, doch breite Budgetsteigerungen wurden durch allgemeine fiskalische Belastungen begrenzt. Auch die Geldpolitik beeinflusst Innovationsfinanzierung: Große Zentralbanken halten angesichts von Inflationssorgen relativ hohe Zinssätze aufrecht.

Diese Einschränkungen dämpfen kurzfristige Euphorie und erhöhen gleichzeitig die Bedeutung kommerzieller Validierung. Unternehmen, die Unternehmensverträge oder diversifizierte Einnahmequellen sichern können, dürften mit Volatilität besser umgehen als solche, die primär von Forschungsförderung abhängig sind.

Politischer Rückenwind und langfristige Bedeutung

Trotz der Abkühlung bleiben die strukturellen Treiber intakt.

Fortschritte beider Parteien beim National Quantum Initiative Reauthorization Act deuten auf mögliche mehrjährige staatliche F&E-Unterstützung hin. Gleichzeitig könnten nachlassende Inflation und eine mögliche Zinslockerung später im Jahr 2026 die Kapitalbildungsbedingungen verbessern.

Den Sektor vollständig zu meiden, birgt eigene strategische Risiken. Quantencomputing gilt weithin als technologische Zäsur über mehrere Jahrzehnte hinweg - mit Auswirkungen auf Verteidigung, Cybersicherheit, Materialwissenschaft und künstliche Intelligenz.

D-Wave, IonQ und SuperQ stehen für drei komplementäre Ansätze: spezialisierte Optimierungshardware, universelle Quantenarchitekturen und hybride Orchestrierungsplattformen.

Was als Nächstes kommt, wird wahrscheinlich kein einzelner entscheidender Durchbruch sein. Stattdessen dürfte die nächste Phase durch diszipliniertes Skalieren, strengere Kapitalallokation und tiefere Integration in Unternehmen geprägt sein. Die Quantenwelle rollt weiter - aber sie tritt in ein bedächtigeres und strategisch stärker umkämpftes Kapitel ein.

