Eine Welle höherer Steuererstattungen könnte laut Analysten frische Milliarden in spekulative Anlagen lenken - mit besonderem Rückenwind für Bitcoin und Robinhood.Die diesjährige US-Steuersaison könnte sich als unerwarteter Impulsgeber für die Finanzmärkte erweisen. Analysten von Wells Fargo erwarten, dass höhere Steuererstattungen bei vielen US-Haushalten zusätzliche Liquidität freisetzen, die verstärkt in risikoreichere Anlageklassen fließen könnte. Im Zentrum dieser Entwicklung stehen vor allem Bitcoin sowie der Online-Broker Robinhood, die beide stark von der Aktivität privater Anleger abhängen. Milliarden an frischem Kapital könnten in den Markt fließen Nach Einschätzung der Analysten
