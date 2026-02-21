Ist der Boden bei "Big-Tech" drin. Es gibt zumindest Hoffnung. Die Mag7 lagen seit Jahresbeginn knapp 10 Prozent im Minus - bspw. hier zu sehen im US-ETF. Nun scheint der Markt das "risk off"-Umfeld abschütteln zu können. Berichte über eine Annäherung zwischen den USA und dem Iran stützten, belasteten kurzfristig natürlich die Edelmetalle. Hoffnung auf eine Bodenbildung gibt es auch bei Netflix. Seit die Übernahmefantasie rund um Warner Bros. konkret wurde, hat sich der Bewertungsfokus verschoben. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Feingold Research