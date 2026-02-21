Tesla will sein Cybercab perspektivisch kabellos laden. Dafür hat das texanische Unternehmen nun eine wichtige Ausnahmegenehmigung der Federal Communications Commission (FCC) erhalten. Damit darf Tesla für sein induktives Ladesystem in den USA Ultrabreitband-Funktechnologie verwenden. Teslas Cybercab soll serienmäßig als Robotaxi ohne Pedale und Lenkrad auskommen. Ein erstes Exemplar des Zweisitzers haben die Texaner diese Woche im Werk in Austin ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net