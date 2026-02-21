Stuttgart - CSU-Chef Markus Söder hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) für sein außenpolitisches Auftreten gelobt.



Merz sei "unser Trumpf bei Trump", sagte Söder am Samstag auf dem CDU-Bundesparteitag in Stuttgart. Der bayerische Ministerpräsident fügte hinzu, Merz gebe Europa neue Hoffnung und Stärke. Weiter lobte Söder die Führungsqualitäten des Kanzlers und sagte, dass Deutschland in unsicheren Zeiten einen "Kompass" brauche.



Söder kritisierte zugleich die vorherige Außenpolitik Deutschlands unter der Ampel-Koalition, die seiner Meinung nach zu belehrend und moralisch war. Er forderte eine stärkere Interessenvertretung für Europa und Deutschland. Söder äußerte sich auch kritisch gegenüber der politischen Linken, die er als "anti-amerikanistisch" bezeichnete. Er warf ihnen Doppelmoral vor, wenn sie nun über die US-Zölle klagten, weil sie in der Vergangenheit das umstrittene Freihandelsabkommen TTIP mit den USA torpediert hätten.



Darüber hinaus hob der CSU-Chef "die enge und hervorragende Zusammenarbeit" mit der Schwesterpartei hervor und lobte die Geschlossenheit innerhalb der Union. Mit Blick auf die Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg im März sprach er sich für einen "Neuanfang" aus und kritisierte die aktuellen Koalitionen. Der "ganze Ampel-Quatsch" in Rheinland-Pfalz müsse enden und in Baden-Württemberg gehöre Schwarz wieder vor Grün. Das sei "die normale Ordnung der Dinge", sagte Söder.





