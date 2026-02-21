Berkshire Hathaway B - BRK B: Wie geht es weiter ohne Warren Buffet?

Stabiles dezentrales Geschäftsmodell!

Buffets Nachfolger bei Berkshire Hathaway Greg Abel - kompetent, aber ohne das Charisma des "Oracle of Omaha"!

Berkshire Hathaway B-Aktie (BRK B) - ISIN US0846707026

Rückblick: Zufall oder nicht - einen Tag bevor Warren Buffet über seinen Rücktritt als CEO informierte, erreichte die B-Aktie von Berkshire Hathway ihr Allzeithoch. Anschließend ging der Kursverlauf in eine Seitwärtsbewegung über. Nach der jüngsten Rückkehr auf die Oberseite der gleitenden Durchschnitte gab es ein Golden Cross sowie einen Rücksetzer mit dem Test der beiden EMAs in Form einer Hammerkerze. Der Schlusskurs über den beiden Linien ist ein klares Signal für die Bullen.

Berkshire-B-Aktie: Chart vom 20.02.2026, Kürzel: BRK B Kurs: 498.20 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Bei einem Überschreiten der letzten Tageskerze könnte das Wertpapier auch innerhalb der genannten Seitwärtsrange ein gutes Potenzial für einen Long Trade bieten. Aktuelles Kursziel ist das Pivot-Hoch vom 4. Februar. Die nächsten Quartalszahlen stehen allerdings schon am 2. März auf der Agenda. Vorsichtige Trader steigen vorher aus.

Mögliches bärisches Szenario

Die enorme Cash-Position steht für finanzielle Stärke und Disziplin, ist aber auch für ein Problem - Fehlgriffe bei Akquisitionen dürfte der Markt dem Nachfolger schneller ankreiden als Buffett. Unter den beiden EMAs bei circa 495 USD wäre ein geeignetes Niveau für einen Stop Loss.

Meinung

Berkshire Hathaway ist auf die Zeit nach Warren Buffett vorbereitet, aber sein persönlicher Ruf war ein echter Wertfaktor, den man nicht einfach vererbt. Buffett war nicht nur CEO, sondern Markenname, Vertrauensanker und psychologische Absicherung für Investoren. Sein Ruf hat Berkshire über Jahrzehnte einen Bewertungsaufschlag verschafft. Die Struktur des Konzerns gilt als robust, doch ohne den "Oracle-of-Omaha-Bonus" könnte die Aktie nüchterner, sprich: günstiger, bewertet werden. Nachfolger Greg Abel steht für Kontinuität und solides operatives Geschäft. Er gilt als solider, nüchterner Manager, der das operative Geschäft kennt und die dezentrale Struktur respektiert. Genau darin liegt die Stärke von Berkshire: Die Tochterunternehmen laufen weitgehend autonom, Entscheidungen erfolgen nicht von oben herab, und dieses Modell soll auch nach Buffett unverändert bleiben. Fazit: Kurzfristig ist das Wertpapier sehr attraktiv, langfristig muss es mit dem neuen CEO neues Vertrauen aufbauen.



Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 1074.37 Milliarden USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 2448 Millionen USD

Meine Meinung zu Berkshire Hathaway B ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.foxbusiness.com/video/6389658951112

Veröffentlichungsdatum: 20.02.2026

Autor: Thomas Canali

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Der Finanzinformationsdienst ist verpflichtet, Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt kein Interessenskonflikt vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.