Bern - Der Bund analysiert «laufend und raschestmöglich» die Auswirkungen der Ankündigung von Donald Trump, einen weltweiten Zollsatz von 10 Prozent auf Importe in die Vereinigten Staaten zu erheben. Das sagt das Eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement (WBF) auf die Frage, welche Auswirkungen Trumps Ankündigung vom frühen Samstagmorgen auf die Schweiz haben. In den laufenden Verhandlungen für ein Handelsabkommen mit den USA berücksichtige die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab