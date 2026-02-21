Berlin - Am 23. Spieltag in der Fußball-Bundesliga hat Bayer Leverkusen bei Union Berlin mit 0:1 verloren und bleibt damit Schlusslicht der Bayern-Verfolgertruppe.Die Partie in der Hauptstadt begann schwungvoll, Union setzte früh Akzente, als eine scharfe Hereingabe von links nur knapp keinen Abnehmer fand. Leverkusen tat sich zunächst schwer, Struktur in sein Offensivspiel zu bringen, kam aber zunehmend besser in die Begegnung. Die erste Hälfte war geprägt von vielen Zweikämpfen, mehreren frühen Verwarnungen und zahlreichen Standardsituationen auf beiden Seiten.Leverkusen hatte mehr Ballbesitz, fand jedoch gegen die kompakt stehenden Gastgeber kaum Lücken. Abschlüsse aus der Distanz und Hereingaben aus dem Halbfeld brachten keine klare Torgefahr. Union hingegen lauerte auf Umschaltmomente - und nutzte einen davon eiskalt.In der 28. Minute ging Union in Führung: Nach einer zunächst harmlosen Leverkusener Ecke schalteten die Berliner blitzschnell um. Über die rechte Seite wurde der Konter eingeleitet, ein hoher Ball flog in den Strafraum. Im Laufduell behauptete sich Rani Khedira stark gegen seinen Gegenspieler und hob den Ball aus spitzem Winkel gefühlvoll über den herauseilenden Keeper hinweg ins Netz - das 1:0 für die Hausherren.Bis zur Pause blieb Leverkusen bemüht, doch zwingende Chancen blieben selten. Ein Freistoß aus rund 20 Metern segelte ebenso über das Tor wie mehrere Kopfballversuche nach Standards. Mit der knappen Führung für Union ging es in die Kabinen.Nach dem Seitenwechsel intensivierten die Gäste ihre Bemühungen deutlich. Trainer Kasper Hjulmand reagierte früh mit einem Dreifachwechsel und brachte frische Offensivkräfte. Leverkusen verlagerte das Spiel zunehmend in die Berliner Hälfte, suchte über die Flügel und mit Distanzschüssen den Ausgleich.Mehrfach wurde es gefährlich: Ein abgefälschter Ball landete beinahe im eigenen Tor, doch Unions Keeper parierte stark mit dem Fuß. Kurz darauf forderten die Gäste einen Elfmeter, nachdem ein Angreifer im Strafraum zu Fall gekommen war - der Schiedsrichter ließ jedoch weiterspielen, auch der Videoassistent griff nicht ein.Union blieb bei Kontern gefährlich, spielte diese aber nicht sauber genug aus. Auf der Gegenseite häuften sich die Chancen: Ein Kopfball nach einer Ecke wurde vom Torwart mit einer Faust entschärft, ein Schuss aus spitzem Winkel stark pariert. Die Berliner Defensive warf sich immer wieder in die Abschlüsse und verteidigte leidenschaftlich.In der Schlussviertelstunde drängte Leverkusen mit aller Macht. Flanke um Flanke segelte in den Strafraum, doch entweder fehlte die Präzision oder ein Berliner Bein war dazwischen. In der 82. Minute hätte Union beinahe die Entscheidung erzielt, doch der Abschluss wurde im letzten Moment geblockt und ein Nachschuss entscheidend abgefälscht.In der Nachspielzeit bot sich Leverkusen noch die große Chance zum Ausgleich: Eine Hereingabe von der linken Seite fand im Fünfmeterraum einen Stürmer, der aus kurzer Distanz knapp über das Tor köpfte. Wenig später strich auch ein weiterer Kopfball nach einer Flanke von rechts am langen Eck vorbei.Selbst sieben Minuten Nachspielzeit reichten der Werkself nicht mehr. Union verteidigte die Führung mit großem Einsatz und brachte das 1:0 über die Zeit.In der Tabelle bleibt Leverkusen damit auf Rang sechs, die zuletzt etwas glücklosen Unioner gehen hoch auf Rang neun.Die parallel spielenden Bayern waren unterdessen gegen Eintracht solide, auch wenn es gegen Ende nochmal spannend wurde - 3:2 war schließlich der Endstand. Dortmund steht am Abend in Leipzig unter Druck.Die weiteren Ergebnisse vom Samstagnachmittag: Wolfsburg - Augsburg 2:3 und Köln - Hoffenheim 2:2.