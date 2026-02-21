Der Münchner Bremsenspezialist überzeugt mit Kursgewinnen, Analystenbewertungen und einer starken TrefferquoteKnorr-Bremse hat in Kalenderwoche 8 eindrucksvoll bewiesen, dass sich Qualität und Innovationskraft am Aktienmarkt bezahlt machen. Mit einem Wochenplus von 9,28 Prozent avancierte das Unternehmen aus München zum Top-Performer im MDAX und verwies Aroundtown und HOCHTIEF auf die Plätze. Zum Handelsschluss am Freitag notierte die Aktie bei 115,40 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
