Der Münchner Bremsenspezialist überzeugt mit Kursgewinnen, Analystenbewertungen und einer starken TrefferquoteKnorr-Bremse hat in Kalenderwoche 8 eindrucksvoll bewiesen, dass sich Qualität und Innovationskraft am Aktienmarkt bezahlt machen. Mit einem Wochenplus von 9,28 Prozent avancierte das Unternehmen aus München zum Top-Performer im MDAX und verwies Aroundtown und HOCHTIEF auf die Plätze. Zum Handelsschluss am Freitag notierte die Aktie bei 115,40 ...

