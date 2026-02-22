Rohstoffe für Märkte, die es noch gar nicht gibt? Wie Focus Graphite die Nachfrage von morgen bereits heute mit KI modellieren kann

Anzeige / Werbung

Die nächste strukturelle Nachfragewelle im Rohstoffsektor dürfte nicht aus bestehenden Industrien entstehen - sondern aus Technologien, die sich erst im Aufbau befinden. Hyperschall-Plattformen, Drohnenflotten, stationäre Energiespeicher oder neue Batteriegenerationen könnten in den kommenden Jahren Materialanforderungen definieren, die heutige Lieferketten kaum erfüllen können.

Genau auf dieses Szenario richtet Focus Graphite (ISIN: CA34416E8743) zunehmend seine Strategie aus. Statt ausschließlich bekannte Absatzmärkte zu bedienen, arbeitet das Unternehmen daran, seine Graphitprojekte technologisch so zu erschließen, dass sie zukünftige Industriespezifikationen erfüllen können - lange bevor diese Nachfrage vollständig sichtbar wird.

Der Engpass liegt nicht im Rohstoff - sondern in der Spezifikation

In klassischen Graphitprojekten basiert die wirtschaftliche Bewertung meist auf sogenannten "Basket-Preisen". Diese ergeben sich aus wenigen metallurgischen Großproben und liefern eine pauschale Einschätzung des Marktwerts eines Vorkommens.

Was sie jedoch kaum abbilden: die räumliche Verteilung unterschiedlicher Flockengrößen innerhalb einer Lagerstätte - ein entscheidender Faktor für High-End-Anwendungen in Batterien, Verbundwerkstoffen oder Verteidigungstechnologie. Denn der Marktpreis für Naturgraphit variiert massiv je nach Flockengröße:

Feine Flocken erzielen teils nur rund 300 US-Dollar pro Tonne

Jumbo-Flocken können über 1.400 US-Dollar pro Tonne erreichen

Für Anwendungen der nächsten Materialgeneration wird daher nicht allein der Gehalt entscheidend sein, sondern die Fähigkeit, gezielt jene Materialklassen zu liefern, die spezifische industrielle Anforderungen erfüllen. Auf den Einsatzzweck abgestimmt.

KI statt Großprobe: "Mining with Intent"

Am 13. Januar 2026 meldete Focus Graphite die erfolgreiche Entwicklung und Validierung einer KI-gestützten Technologie zur Charakterisierung der Graphitflockengröße. Die Innovation ermöglicht erstmals eine hochauflösende Kartierung der Flockengrößenverteilung direkt aus Bohrkernmaterial - ohne umfangreiche metallurgische Großproben.

Entwickelt wurde die Methodik gemeinsam mit IOS Services Géoscientifiques Inc. und bereits im Lac-Tétépisca-Projekt in Québec validiert. Derzeit werden rund 300 Proben aus Bohrprogrammen zwischen 2014 und 2022 verarbeitet. Die Ergebnisse sollen bis Ende des ersten Quartals 2026 in die aktualisierte Mineralressourcenschätzung des Manicouagan-Ouest Graphitic Corridor einfließen.

Die Technologie basiert auf einer KI-gestützten RGB-Bildanalyse hochauflösender Mikroskopaufnahmen. Ein proprietärer Algorithmus identifiziert und vermisst einzelne Graphitflocken größer als 20 Mikrometer. Benchmark-Tests an 30 Verbundproben sowie unabhängige Validierungen mittels Rasterelektronenmikroskopie bestätigen die Aussagekraft der Methodik.

Das Ziel: "Mining with Intent" - also ein Abbau, der sich bereits in der Planungsphase an potenziellen Kundenanforderungen orientiert.

Eine überraschende Entdeckung mit wirtschaftlichem Hebel

Vorläufige Ergebnisse aus Lac Tétépisca zeigen eine inverse Beziehung zwischen Graphitgehalt und Flockengröße. Zonen mit niedrigerem Gehalt enthalten teilweise signifikant höhere Anteile an Jumbo-Flocken.

Diese Erkenntnis könnte es ermöglichen, den wirtschaftlichen Cut-off-Gehalt zu senken - mit potenziellen Auswirkungen auf:

Minenlebensdauer

operative Flexibilität

Ressourcenklassifizierung

Projektökonomie

Vor allem aber eröffnet sie eine neue strategische Option: die Produktion bereits auf zukünftige Nachfrageprofile auszurichten, statt erst nachgelagert auf Marktanforderungen zu reagieren. Den entscheidender Schritt voraus zu sein, wird entscheidend für die Märkte von Morgen.

Von der Ressource zur Lieferplattform

Die MOGC-Lagerstätte südwestlich des Manicouagan-Stausees umfasst derzeit eine angezeigte Ressource von 59,3 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 10,61% graphitischem Kohlenstoff - entsprechend rund 6,3 Millionen Tonnen natürlichem Flockengraphit. Hinzu kommen 14,9 Millionen Tonnen abgeleitete Ressource mit 11,06% Cg.

Die bisherige Erstressource basierte auf einer Großprobe aus dem Jahr 2020 mit einer Flockenverteilung von:

18% Jumbo

22% große Flocken

22% mittlere Flocken

37% feine Flocken

Mit der neuen KI-gestützten Methodik könnte diese Bewertung künftig durch eine deutlich präzisere räumliche Auflösung ergänzt werden - ein potenzieller Bewertungshebel im Kapitalmarkt-Kontext.

Skalierung auf Lac Knife geplant

Nach erfolgreicher Validierung im Lac-Tétépisca-Projekt beabsichtigt Focus, die Technologie auch im weiter fortgeschrittenen Lac-Knife-Projekt einzusetzen, das sich in der Endphase der Genehmigungsvorbereitungen befindet und bereits über eine vollständig abgeschlossene Machbarkeitsstudie verfügt.

Damit verschiebt sich der Fokus zunehmend von der reinen Ressourcendefinition hin zur industriellen Integration. Die Fähigkeit, Produktion selektiv an zukünftige Endmärkte anzupassen - etwa in Energiespeicher-, Luftfahrt- oder UAV-Anwendungen - könnte sich als entscheidender Wettbewerbsvorteil erweisen.

Fazit: Produktion für einen Markt im Aufbau?

Während viele Rohstoffentwickler ihre Strategien an aktuellen Abnehmerindustrien ausrichten, arbeitet Focus Graphite daran, die Materialien für Industrien zu produzieren, die erst in den kommenden Jahren in den Massenmarkt eintreten könnten. Und dann natürlich direkt auf das Angebot von Focus Graphite zurückgreifen könnten.

Die Integration KI-gestützter Flockengrößenanalyse in die Ressourcenmodellierung liefert einen ersten Hinweis darauf, wie sich Produktion bereits heute auf entstehende Nachfrage abstimmen lässt.

Sollten Anwendungen aus Bereichen wie Energiespeicherung, Verteidigungstechnologie oder unbemannten Luftfahrtsystemen in den kommenden Jahren weiter an Dynamik gewinnen, könnte die Fähigkeit zur selektiven Förderung über den wirtschaftlichen Erfolg entscheiden. Die erwartete Ressourcenaktualisierung im ersten Quartal 2026 dürfte daher nicht nur Aufschluss über Volumen liefern - sondern darüber, wie gut Focus Graphite auf die Materialanforderungen von morgen vorbereitet ist.

