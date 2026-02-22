Autonome Gebäudereinigung aus der Luft: ZenaTech treibt Dubai-Expansion voran

Anzeige / Werbung

ZenaTech entwickelt seine autonome, KI-gestützte Drohnen-Hochdruckreinigungsplattform weiter und baut parallel seine Drone-as-a-Service-Präsenz (Daas) in Dubai aus. Das in Vancouver ansässige Unternehmen, spezialisiert auf KI-Drohnen, DaaS, Enterprise-SaaS und Quantencomputing-Lösungen, treibt damit die operative Umsetzung seiner Wachstumsstrategie voran.

Im Zentrum steht das Hochdruckreinigungssystem auf Basis der ZenaDrone IQ Square. Die Lösung wird derzeit in einer privaten Flugtestanlage in Dubai getestet und validiert. Gleichzeitig arbeitet das Unternehmen an der Planung eines eigenen Drone-as-a-Service-Standorts in der Stadt. Das System wurde für Gebäude, industrielle Infrastruktureinrichtungen, staatliche Liegenschaften und öffentliche Räume entwickelt. Eine intelligente automatisierte Flugsteuerung in Verbindung mit LiDAR-Scannern soll eine hochpräzise Reinigung bei minimalem manuellem Aufwand ermöglichen.

Nach Angaben des Unternehmens soll die kabelgebundene, KI-gestützte autonome Drohnenplattform die Reinigung und Instandhaltung von Gebäuden von einer arbeitsintensiven und risikoreichen Dienstleistung in eine skalierbare, technologiegestützte Lösung überführen. Durch den Wegfall von Arbeiten in der Höhe, eine geringere Abhängigkeit von Arbeitskräften sowie den Einsatz von LiDAR und KI für eine präzise Reinigung sollen schnellere und konsistentere Ergebnisse, sicherere Abläufe und ein reduzierter Wasser- und Chemikalienverbrauch erreicht werden. Der internationale Markt für drohnenbasierte Reinigungsleistungen wächst laut Unternehmen jährlich um 17% und soll bis 2030 ein Volumen von 13 Mrd. USD erreichen. Vor diesem Hintergrund sieht ZenaTech in der Modernisierung einer bislang stark manuell geprägten Branche erhebliches Potenzial. Das dynamische Bauwachstum in Dubai und die hohen Anforderungen an die Instandhaltung gelten als günstige Rahmenbedingungen für Test, Validierung und spätere Marktexpansion über das DaaS-Netzwerk.

Technologie im Detail: LiDAR-Scan, KI-Planung und autonome Ausführung

Der drohnenbasierte Hochdruckreinigungsprozess beginnt mit einem LiDAR-Scan des jeweiligen Gebäudes. Auf dieser Grundlage wird eine 3D-Karte erstellt, um Bereiche mit erhöhtem Reinigungsbedarf gezielt zu identifizieren. Ergänzend wird eine KI-Software entwickelt, die einen optimierten Reinigungsplan erstellt. Die Drohne steuert dabei besonders stark verschmutzte Zonen an und passt Druck sowie Abdeckung bedarfsgerecht an.

Während des Einsatzes wird die Drohne kontinuierlich mit Strom und Wasser versorgt und führt die Reinigungsarbeiten autonom durch. Das Bedienpersonal überwacht den Vorgang vom Boden aus. Damit kombiniert ZenaTech präzise Datenerfassung, automatisierte Einsatzplanung und operative Effizienz in einem integrierten System.

Parallel berichtet das Unternehmen über Fortschritte beim Aufbau seines Drone-as-a-Service-Standorts in Dubai. Es wurden bereits Mitarbeiter für die Geschäftsentwicklung eingestellt, zudem laufen Schulungen für Drohnenpiloten. Ein 2.200 Quadratfuß großes Geschäftsbüro wurde ausgewählt und soll ergänzend zu einem bestehenden 3.000 Quadratfuß großen Drohnenbetriebslager angemietet werden. Ziel ist es, DaaS-Kunden mit Hochdruckreinigungsleistungen und weiteren Services zu bedienen. Gleichzeitig wird am Ausbau des Geschäftsbereichs sowie an zusätzlichen Luftfahrtgenehmigungen gearbeitet, um Tests und vermehrte Einsätze im städtischen Raum zu ermöglichen.

IQ Square und DaaS-Strategie: Skalierung über ein globales Netzwerk

Die ZenaDrone IQ Square ist eine KI-gestützte autonome Drohne mit einer Abmessung von 40 x 40 beziehungsweise 50 x 50 Zoll und einem rotierenden VTOL-Design für Senkrechtstart und -landung. Sie wurde für Inspektions- und Überwachungsanwendungen mit Sichtkontakt für Unternehmen und Behörden sowie für Hochdruckreinigungsanwendungen mit fester Wasser- und Stromversorgung entwickelt.

Die Drohne ist mit austauschbaren Kameras, Sensoren und Anbaugeräten ausgestattet und verfügt über eine Nutzlast von bis zu sieben Kilogramm. Die Flugzeit beträgt rund 20 Minuten. Durch Landung auf einem Ladepad kann der Akku autonom aufgeladen werden, was wiederkehrende Einsatzzyklen ermöglicht.

Die Drone-as-a-Service-Plattform von ZenaTech bietet Unternehmens- und Regierungskunden On-Demand- oder abonnementbasierten Zugang zu drohnenbasierten Dienstleistungen in den Bereichen Vermessung, Inspektion, Wartung, Hochdruckreinigung, Bestandsverwaltung und Präzisionslandwirtschaft. Dabei entfallen für die Kunden Kapitalkosten und der operative Aufwand einer eigenen Drohnenflotte.

Strategisch setzt ZenaTech auf den Aufbau eines globalen Multi-Service-DaaS-Netzwerks. Durch die Übernahme etablierter, profitabler Dienstleistungsunternehmen, die bislang mit Low-Tech-Methoden arbeiten, sollen bestehende Kundenbeziehungen und Umsätze als Basis für die Integration moderner Drohnen-Workflows dienen. Parallel expandiert das Unternehmen über eigene Standorte, integriert weitere Drohnenprozesse und erweitert sein Dienstleistungsangebot kontinuierlich.

Zena Tech

Land: Canada, Toronto

ISIN: CA98936T2083

WKN: A40HQQ

https://www.zenatech.com

https://www.boersennews.de/nachrichten/meldungen/irw-news/irw-news-zenatech-inc-zenatech-baut-seine-autonome-ki-gestuetzte-drohnen-hochdruckreinigungsplattform-und-seine-drone-as-a-service-praesenz-in-dubai-weiter-aus/5042015/

