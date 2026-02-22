Psychedelika-Wettrennen: Kann der australische Underdog Bioxyne den US-Riesen Compass Pathways einholen?

Anzeige / Werbung

Mit ersten kommerziellen Aufträgen für GMP-Psilocybin-Kapseln untermauert Bioxyne seine Rolle im entstehenden Markt für psychedelische Therapien - und rückt im Windschatten internationaler Akteure wie Compass Pathways ins Blickfeld.

Erste Umsätze in einem neu regulierten Markt

Bioxyne Limited (WKN: A14Y6X; ISIN: AU000000BXN7) hat einen operativen Meilenstein erreicht. Über die hundertprozentige Tochter Breathe Life Sciences (BLS) wurden erste Bestellungen für GMP-hergestellte Psilocybin-Kapseln (BLSPSIL25) gesichert. Die initialen Aufträge umfassen 250 Dosen, die über das "Authorised Prescriber"-Programm der australischen Arzneimittelbehörde TGA an zugelassene Psychiater in Queensland und Western Australia geliefert werden. Die Behandlung richtet sich an Patienten mit therapieresistenter Depression (TRD). Rund 60 Patienten sollen innerhalb der kommenden zwölf Monate versorgt werden.

Hoher medizinischer Bedarf als struktureller Treiber

Die Zahlen unterstreichen das Marktpotenzial. Laut Australian Bureau of Statistics erlebten rund 4,9% der Australier zwischen 16 und 85 Jahren innerhalb eines Jahres eine depressive Episode - etwa eine Million Menschen. Etwa 30% der Betroffenen mit Major Depressive Disorder gelten als therapieresistent. Damit ergibt sich allein in Australien ein adressierbarer Markt von rund 300.000 Patienten mit TRD. Viele von ihnen sprechen nicht ausreichend auf mindestens zwei konventionelle Antidepressiva an. Für diese Gruppe gewinnen neuartige Therapieansätze an Bedeutung. Psilocybin-gestützte Therapie wird zunehmend als potenziell wirksame Option diskutiert - insbesondere in Kombination mit strukturierter psychotherapeutischer Begleitung. Bioxyne positioniert sich hier als lokaler, GMP-zertifizierter Hersteller.

GMP als Eintrittsbarriere und Wettbewerbsvorteil

Australien hat im Juli 2023 als erstes Land weltweit die Verschreibung von Psilocybin für therapieresistente Depression durch autorisierte Psychiater erlaubt. Diese regulatorische Öffnung schafft ein klar definiertes, wenn auch eng reguliertes Marktumfeld. Bioxyne verfügt über eine TGA-GMP-Lizenz und produziert pharmazeutisch standardisierte Kapseln nach australischen und internationalen Standards. In einem Markt, in dem Qualitätssicherung, Reinheit und Dosiergenauigkeit essenziell sind, fungiert GMP-Kompetenz als Eintrittsbarriere.

Internationaler Kontext: Compass Pathways und der globale Hype

Die Aufmerksamkeit für Psilocybin wird nicht nur durch regulatorische Fortschritte, sondern auch durch internationale Börsenstories befeuert. In den USA sorgt Compass Pathways regelmäßig für Schlagzeilen. Das Unternehmen treibt klinische Phase-IIb- und Phase-III-Programme mit synthetischem Psilocybin voran und gilt als einer der prominentesten Akteure im Feld. Marktbeobachter diskutieren dabei sowohl das Potenzial als auch die Bewertungsdynamik. Die hohe Volatilität zeigt, wie stark Erwartungen an Studiendaten und regulatorische Entscheidungen die Kurse beeinflussen. Im Vergleich dazu verfolgt Bioxyne einen anderen Ansatz. Statt primär auf späte klinische Entwicklungsprogramme zu setzen, fokussiert sich das Unternehmen auf GMP-konforme Herstellung, frühe kommerzielle Lieferketten und die direkte Versorgung über bestehende regulatorische Pfade. Das Modell ist stärker produktions- und versorgungsorientiert als rein forschungsgetrieben.

Wachsender globaler Markt

Marktforscher erwarten für den globalen Markt für psychedelische Medikamente ein Wachstum von rund 3-4 Mrd. USD Mitte der 2020er-Jahre auf bis zu 8-13 Mrd. USD zu Beginn der 2030er-Jahre. Treiber sind regulatorische Öffnungen, zunehmende klinische Evidenz und gesellschaftliche Akzeptanz. Auch Europa bewegt sich. Deutschland startete 2025 ein Compassionate-Use-Programm für TRD. Tschechien plant ab 2026 eine regulierte medizinische Nutzung bei schweren, therapieresistenten Depressionen. Die Schweiz verfügt bereits über einen etablierten Rahmen. Für GMP-zertifizierte Hersteller eröffnen sich damit perspektivisch internationale Expansionsmöglichkeiten.

Skalierungspotenzial und Pipeline

Die aktuellen 250 Dosen decken nur einen Bruchteil des adressierbaren Marktes ab. Bioxyne signalisiert Bereitschaft zur Skalierung innerhalb der kommenden zwölf Monate, sollte die Nachfrage steigen. Neben BLSPSIL25 plant das Unternehmen Varianten mit unterschiedlichen Dosierungen wie BLSPSIL10 und BLSPSIL15. Parallel verfügt Bioxyne bereits über Erfahrung im Bereich medizinisches Cannabis in Australien, Großbritannien und Europa sowie über erste Lieferungen von in Australien hergestellten GMP-MDMA-Kapseln für klinische Studien und autorisierte Verschreiber. Damit entsteht ein Portfolio im Bereich regulierter Psychedelika, das über ein einzelnes Produkt hinausgeht.

Fazit: Positionierung im frühen Marktstadium

Bioxyne steht am Anfang der kommerziellen Umsetzung im Psilocybin-Segment. Die ersten Bestellungen markieren einen operativen Fortschritt in einem regulierten Umfeld mit hohen Eintrittsbarrieren. Im internationalen Vergleich - etwa mit forschungsorientierten Akteuren wie Compass Pathways - setzt Bioxyne auf eine industriegetriebene Strategie mit lokaler Produktion und direkter Marktversorgung. Ob sich daraus ein nachhaltiges Wachstum ergibt, wird maßgeblich von regulatorischen Entwicklungen, klinischer Evidenz und der tatsächlichen Nachfrage abhängen. Klar ist jedoch: Der Markt für psychedelische Therapien tritt in eine neue Phase ein - und Bioxyne hat sich in Australien frühzeitig positioniert.

-

Bioxyne Ltd

ISIN: AU000000BXN6

https://bioxyne.com/

