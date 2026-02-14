Bioxyne startet Angriff auf Compass Pathways: Australiens Psilocybin-Vorreiter in Kommerzialisierungs-Phase

Anzeige / Werbung

Mit ersten Aufträgen für GMP-Psilocybin-Kapseln positioniert sich Bioxyne Limited im regulierten Markt für psychedelische Therapien - während international Akteure wie Compass Pathways für Aufmerksamkeit sorgen.

Erste Bestellungen markieren operativen Durchbruch

Bioxyne Limited (WKN: A14Y6X; ISIN: AU000000BXN7) hat über seine Tochter Breathe Life Sciences (BLS) erste Kaufaufträge für GMP-hergestellte Psilocybin-Kapseln (BLSPSIL25) erhalten. Geliefert wird im Rahmen des "Authorised Prescriber"-Programms der australischen Arzneimittelbehörde TGA an zugelassene Psychiater in Queensland und Western Australia. Die initiale Bestellung umfasst 250 Dosen, ausreichend für rund 60 Patienten mit therapieresistenter Depression (TRD) innerhalb der kommenden zwölf Monate. Damit vollzieht Bioxyne den Schritt von der Produktionsbereitschaft hin zur frühen Kommerzialisierung in einem streng regulierten Umfeld.

Hoher medizinischer Bedarf als Markttreiber

Die strukturelle Nachfrage ist erheblich. Laut Australian Bureau of Statistics erlebten rund 4,9% der Australier innerhalb eines Jahres eine depressive Episode. Etwa 30% der Patienten mit Major Depressive Disorder gelten als therapieresistent. Das entspricht einem potenziellen Zielmarkt von rund 300.000 Menschen allein in Australien. Für viele dieser Patienten bieten herkömmliche Antidepressiva keine ausreichende Wirkung. Psilocybin-gestützte Therapien rücken daher zunehmend in den Fokus klinischer und regulatorischer Diskussionen. Australien nimmt dabei eine Sonderrolle ein. Seit Juli 2023 dürfen autorisierte Psychiater Psilocybin bei TRD verschreiben - ein weltweit beachteter regulatorischer Schritt.

Bioxyne verfügt über eine TGA-GMP-Lizenz und produziert pharmazeutisch standardisierte Kapseln nach australischen und internationalen Standards. In einem Markt, in dem Reinheit, Dosiergenauigkeit und regulatorische Konformität entscheidend sind, stellt dies eine zentrale Eintrittsbarriere dar.

Compass Pathways und die internationale Dynamik

International wird das Thema Psilocybin stark durch börsennotierte Entwickler wie Compass Pathways geprägt. Das US-Unternehmen treibt groß angelegte klinische Programme voran und steht regelmäßig im Fokus der Kapitalmärkte. Die Kursbewegungen zeigen, wie sensibel Investoren auf Studiendaten und regulatorische Signale reagieren.

Bioxyne verfolgt hingegen einen stärker produktions- und versorgungsorientierten Ansatz. Statt primär auf späte klinische Entwicklungsphasen zu setzen, baut das Unternehmen eine GMP-basierte Lieferplattform im bestehenden regulatorischen Rahmen auf.

Parallel wird das Portfolio ausgebaut - inklusive möglicher weiterer Dosierungsvarianten sowie Aktivitäten im Bereich MDMA und medizinisches Cannabis.

Frühe Positionierung in einem wachsenden Markt

Marktforscher erwarten für den globalen Markt für psychedelische Medikamente in den kommenden Jahren ein deutliches Wachstum. Treiber sind regulatorische Öffnungen, zunehmende klinische Evidenz und gesellschaftliche Akzeptanz. Mit den ersten Psilocybin-Lieferungen hat Bioxyne einen operativen Startpunkt gesetzt. Noch sind die Volumina überschaubar. Doch im Kontext eines adressierbaren Marktes von mehreren hunderttausend Patienten in Australien und wachsender internationaler Dynamik entsteht ein klar umrissenes Expansionsfeld.

Quellen:

ASX Annoucements - Bioxyne

https://compasspathways.com/our-work/comp360-psilocybin-treatment-in-trd/

Bioxyne Ltd

ISIN: AU000000BXN6

https://bioxyne.com/

