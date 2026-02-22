Einmal mehr steht dem Dax eine richtungsweisende Handelswoche ins Haus. Dass der Oberste US-Gerichtshof Trumps Zölle, die er auf Grundlage des Notstandsgesetzes erlassen hatte, einkassierte, sorgte am Freitag zunächst für gute Stimmung an den Aktienmärkten. Wie lange die gute Stimmung anhalten wird, bleibt freilich offen, denn US-Präsident Trump hat bereits Gegenmaßnahme angekündigt - und bekanntlich ist ein gereizter US-Präsident Trump wenig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
