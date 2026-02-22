EQS-News: Elmos Semiconductor SE
Elmos Semiconductor SE: Generationenwechsel im Aufsichtsrat eingeleitet
Tobias Weyer (41) und Guido Meyer (59) für den Aufsichtsrat vorgeschlagen
Leverkusen, 22. Februar 2026: Die Elmos Semiconductor SE (FSE: ELG) hat den ersten Schritt für den anstehenden Generationenwechsel im Aufsichtsrat vollzogen. Tobias Weyer (41 Jahre), Sohn eines der Unternehmensgründer und des Aufsichtsratsvorsitzenden Dr. Klaus Weyer, sowie Guido Meyer (59 Jahre), langjähriges Vorstandsmitglied und Halbleiterexperte, sollen zeitnah in den Aufsichtsrat der Elmos Semiconductor SE einziehen. Auf Basis umfassender und internationaler Erfahrung in der Halbleiterindustrie bringen beide fundierte Expertise in strategischen, technologischen und operativen Fragestellungen in das Aufsichtsratsgremium ein. Darüber hinaus kennen beide Kandidaten das Unternehmen aufgrund ihrer langjährigen Tätigkeit im Elmos Konzern sehr gut.
Die neuen Mitglieder sollen Dr. Dirk Hoheisel und Dr. Volkmar Tanneberger ersetzen. Vorstand und Aufsichtsrat danken Herrn Dr. Hoheisel und Herrn Dr. Tanneberger herzlich für ihre wichtigen Beiträge und Expertise zum Wohle der Gesellschaft und wünschen ihnen für die Zukunft weiterhin viel Erfolg sowie persönlich alles Gute.
Neben den neu vorgeschlagenen Kandidaten gehören der Anteilseignerseite des Aufsichtsrats der Elmos Semiconductor SE weiterhin die beiden langjährigen Mitglieder Prof. Dr. Zimmer, Ehrenvorsitzender auf Lebenszeit und stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats, sowie Dr. Klaus Weyer, Vorsitzender des Aufsichtsrats, an. Komplettiert wird das Gremium durch die Arbeitnehmervertreter Thomas Lehner und Sven-Olaf Schellenberg.
In dieser Zusammensetzung kann der Aufsichtsrat seine professionelle und verantwortungsvolle Arbeit konsequent fortführen und dabei Kontinuität und Generationenwechsel in ausgewogener Weise miteinander verbinden. Die Kombination aus umfassender Erfahrung, tiefem Unternehmensverständnis und neuen Impulsen steht für Stabilität, Kompetenz und klare Zukunftsorientierung - und kann damit einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen und erfolgreichen Weiterentwicklung der Gesellschaft leisten.
