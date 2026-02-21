Aktie legt deutlich zu und erreicht neues Allzeithoch - Analysten zeigen gemischte ErwartungenElmos Semiconductor ISIN: DE0005677108 konnte im Wochenverlauf 6,00 Prozent zulegen. Das Unternehmen aus Leverkusen präsentierte sich damit als Top-Performer im TecDAX. Zum Handelsende am Freitag notierte die Aktie bei 127,20 Euro, das Wochenhoch wurde am Donnerstag mit 131,00 Euro am Handelsplatz Xetra erreicht.StatusDie Elmos-Aktie ist derzeit keine laufende ...

