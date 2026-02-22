© Foto: KI-generiertes Symbolbild (ChatGPT).Diese in den kommenden Tagen (KW09) anstehenden US-Quartalszahlen müssen Anlegerinnen und Anleger kennen: Herausforderungen, Erwartungen und die aktuell eingepreisten Kursreaktionen - alles auf einen Blick! Dienstag, 24. Februar: Home Depot Der KI-Angst Trade hat Anlegerinnen und Anleger in den vergangenen Wochen verstärkt aus Technologietiteln in defensive Basiswerte getrieben, dazu gehörten auch Einzelhändler wie Home Depot und Walmart. Kurioserweise hat das in beiden Fällen dazu geführt, dass die Aktienbewertungen hier inzwischen höher sind als bei vielen Wachstumswerten. Bei Home Depot steht nach einem Plus von 10 Prozent seit dem Jahreswechsel ein KGVe 2026 von 25,1 zu Buche. Das kann …Den vollständigen Artikel lesen
