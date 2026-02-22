Binnen lediglich fünf Wochen ist es einer kleinen Gruppierung von Cyberkriminellen gelungen, weltweit mehr als 600 Netzwerksicherungen zu durchbrechen. Wie aus einer aktuellen Analyse von Amazon hervorgeht, nutzten die Angreifer kommerzielle künstliche Intelligenz, um massenhaft Schwachstellen aufzuspüren und künftige Erpressungsversuche vorzubereiten.Automatisierter MassenangriffDie Dimension des Vorfalls ist bemerkenswert, da möglicherweise ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de