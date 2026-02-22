Palm Beach - In den USA hat der Secret Service am frühen Sonntagmorgen eine Person erschossen, nachdem sie angeblich die gesicherte Umzäunung von Präsident Donald Trumps Mar-a-Lago-Anwesen in Palm Beach, Florida, durchbrochen hatte. Es handele sich um einen Mann in seinen frühen Zwanzigern, teilte die Behörde mit.



Der Vorfall ereignete sich gegen 1:30 Uhr, als der Verdächtige sich "unerlaubt Zutritt" zum Gelände verschafft hatte. Der Mann wurde in der Nähe des Nordtors beobachtet, wobei er Gegenstände trug, die aussahen wie eine Schrotflinte und ein Benzinkanister.



Agenten und ein Angehöriger der örtlichen Polizei schossen auf den Mann, der noch am Tatort für tot erklärt wurde. Verletzte aufseiten der Sicherheitsbehörden gab es nicht. Der Präsident war zum Tatzeitpunkt nicht auf dem Anwesen, so die Beamten. Die weiteren Details waren zunächst unklar.





