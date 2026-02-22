Persönlich analysierte Empfehlungen für clevere AnlegerWer sich an den Aktienmärkten behaupten will, braucht einen guten Überblick und ein geschultes Auge für Trends. Nach intensiver Durchsicht meiner Watchlist mit über 1.000 Titeln stehen nun vier Kandidaten fest, die in der kommenden Woche besonders vielversprechend erscheinen. Jeden Chart habe ich eigenhändig und ohne digitale Hilfsmittel unter die Lupe genommen - diese persönliche Note ist mir ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.