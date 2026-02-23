Die Bedrohungslage für kritische Infrastruktur und nationale Grenzen diktiert die Budgets der westlichen Regierungen gänzlich neu: Der Krieg der Gegenwart wird nicht mehr mit Panzern, sondern mit unbemannten Flugsystemen und intelligenter Überwachungstechnologie in der Luft geführt. Kanada hat auf diese Realität mit einer neuen Verteidigungsindustriestrategie reagiert, die das Ende der Abhängigkeit von ausländischen Rüstungsgütern einleiten soll. Das erklärte Ziel der Regierung in Ottawa ist es, künftig 70 % der Beschaffungen an heimische Unternehmen zu vergeben und damit einen Nachfragesog für lokale Produzenten zu erzeugen. In diesem Umfeld wandelt sich Volatus Aerospace vom Dienstleister zu einem systemrelevanten Technologie-Produzenten für die nationale Sicherheit.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 inv3st.de