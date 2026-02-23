Die Bühne für einen der spektakulärsten Rohstoffkonflikte des Jahrzehnts ist bereitet. Das sechste Jahr in Folge frisst die Nachfrage das Angebot bei Silber auf, doch diesmal hat der Engpass ein geopolitisches Gesicht. Pekings Exportbremse droht, den Silberhahn für die westliche Industrie bis zur Hälfte zuzudrehen. In diesem zerrissenen Markt zeigen drei Unternehmen, wie unterschiedlich die Strategien angesichts der Krise ausfallen können: Silver Viper Minerals setzt auf neue Funde in Mexiko, Infineon benötigt Silber, aber nur in geringem Ausmaß, und JinkoSolar treibt die Ablösung des Edelmetalls in der Produktion voran.Den vollständigen Artikel lesen ...
