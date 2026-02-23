Während die Welt über Gold, Silber und Seltene Erden spricht, herrscht die echte Knappheit und damit Kurschance in der Nische. Während Wolfram schon mehr im Fokus steht, steht Antimon der Durchbruch am Kapitalmarkt noch bevor. Dies gilt auch für Antimony Resources. Das Unternehmen erschließt derzeit ein hochwertiges Projekt genau dort, wo die Abhängigkeit von dem Rohstoff erkannt und konsequent dagegen vorgegangen wird - in Nordamerika. Dabei handelt es sich möglicherweise um das größte Antimonvorkommen des Kontinents. Gleichzeitig wird Antimony Resources erst mit rund 50 Mio. EUR bewertet, steht im laufenden Jahr vor wichtigen Meilensteinen und die Aktie wird auch in Deutschland auf Tradegate bereits rege gehandelt. Die aktuelle Konsolidierung bietet eine sehr interessante Chance zum Einstieg oder Nachkauf.

