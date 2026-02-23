Der milliardenschwere Übernahme-Deal von Zijin Mining für Allied Gold mit 5,5 Mrd. CAD beschleunigt die Konsolidierungswelle im afrikanischen Goldsektor. Getrieben von Rekordpreisen für Edelmetalle, hohen Margen für Minenbetriebe und dem strategischen Verlangen nach langlebigen Afrika-Assets in machbaren Jurisdiktionen, richten sich die Augen der Investoren auf lukrative Objekte. Denn Kriege, Inflation und explodierende Staatsverschuldungen machen Edelmetalle zum ultimativen Schutz. Gold kann seit Jahresbeginn 30 % zulegen, der kleine Bruder Silber schwimmt auf einer Eindeckungswelle. Kurzfristige Spekulation weicht nun einer mittelfristigen Wertstabilität, so argumentieren die meisten Analysten. In der Senegal-Mali-Shear-Zone (SMSZ) positionieren sich Giganten wie Barrick Mining mit Loulo-Gounkoto, B2Gold mit Fekola und nun Zijin via Allieds Sadiola-Mine strategisch, trotzdem sank Malis Goldproduktion in 2025 um 23 %. Der Kanadier Desert Gold Ventures kontrolliert in unmittelbarer Nähe mit einem 440 km² starken Landpaket die "Reservebank" zwischen diesen Tier-1-Minen, ergänzt um skalierbare Ressourcen von aktuell über 1 Mio. Unzen. Heute wird klar: Produzenten jagen keine Visionen mehr, sondern erweiterbare Positionen entlang bewährter Zonen. Hier wäre Desert Golds Stärke angesiedelt, entweder als nahtloses Add-on oder zu einer kleinen Mine mit über 100 Mio. USD NPV mit aktuellen Goldpreisen. Was Allied, Barrick und B2Gold demonstrieren, kann Desert Gold im Kleinen schnell kopieren. Und im Zweifel avanciert der fündige Explorer zum logischen nächsten Takeover-Kandidaten in dieser Elite-Liga. Die Spannung steigt, die Bewertung auch!

Den vollständigen Artikel lesen ...