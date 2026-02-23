Anzeige
Mehr »
Montag, 23.02.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Antimon vor dem Durchbruch? 50 Mio. Bewertung trifft Milliarden-Fantasie!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A3DTUQ | ISIN: GB00BM9XQ619 | Ticker-Symbol: T9G
Xetra
23.02.26 | 09:05
0,726 Euro
+1,40 % +0,010
Branche
Biotechnologie
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
VIDAC PHARMA HOLDING PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
VIDAC PHARMA HOLDING PLC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,7700,80809:35
0,7720,79809:35
Dow Jones News
23.02.2026 07:33 Uhr
260 Leser
Artikel bewerten:
(1)

PTA-News: Vidac Pharma Holding PLC: Erster Patient in Phase-2b-Studie mit VDA-1102 bei Hochrisiko-aktinischer Keratose behandelt

DJ PTA-News: Vidac Pharma Holding PLC: Erster Patient in Phase-2b-Studie mit VDA-1102 bei Hochrisiko-aktinischer Keratose behandelt

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Vidac Pharma Holding PLC: Erster Patient in Phase-2b-Studie mit VDA-1102 bei Hochrisiko-aktinischer Keratose behandelt

London (pta000/23.02.2026/07:00 UTC+1)

Vidac Pharma Holdings Plc. gibt bekannt, dass der erste Patient erfolgreich in die klinische Phase-2b-Studie zur Untersuchung von VDA-1102 für die Behandlung von hochproliferativen Läsionen der aktinischen Keratose (AK) aufgenommen und dosiert wurde.

Der Beginn der Patientendosierung folgt auf den Abschluss der geltenden regulatorischen Anforderungen, den Import des Prüfpräparats sowie die Schulung des medizinischen Teams bei der Centroderm GmbH (Wuppertal, Deutschland). Dieser Meilenstein markiert einen wichtigen Schritt in den laufenden klinischen Entwicklungsaktivitäten des Unternehmens.

Diese Phase-2b-Studie ist darauf ausgelegt, VDA-1102 bei hochproliferativen Läsionen der aktinischen Keratose zu untersuchen, die sich zu einem Plattenepithelkarzinom (SCC) entwickeln können - einer potenziell metastasierenden Form von Hautkrebs. Die Studie konzentriert sich auf eine Patientengruppe, bei der ein erhöhtes Progressionsrisiko besteht.

VDA-1102 basiert auf einem Wirkmechanismus, der das abnormal überexpressierte Enzym Hexokinase-2 (HK2) von der Mitochondrienpore trennt. Ziel ist es, den normalen Zellstoffwechsel wiederherzustellen und selektiv den programmierten Zelltod in pathologischem Gewebe einzuleiten, während das umliegende gesunde Gewebe geschont wird.

Es wird erwartet, dass die Daten dieser Phase-2b-Studie die weitere klinische Entwicklungsplanung unterstützen und das Design einer potenziellen Phase-3-Zulassungsstudie beeinflussen könnten, abhängig von den Studienergebnissen und regulatorischen Anforderungen.

Dr. Max Herzberg, Chairman und Chief Executive Officer von Vidac Pharma, erklärte: "Die Dosierung des ersten Patienten in unserer Phase-2b-Studie stellt einen wichtigen Meilenstein für Vidac dar. Diese Studie soll die Hochrisiko-AK-Population weiter charakterisieren und die Gestaltung der nachfolgenden klinischen Entwicklungsschritte unterstützen. Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit dem Expertenteam von Centroderm unter der Leitung von Professor Dirschka, dessen Erfahrung in der dermatologischen Onkologie die Durchführung dieser Studie unterstützt."

Vidac Pharma spricht zudem seiner Clinical Research Organization, der Forschungsdock CRO, seinen Dank für die professionelle regulatorische Koordination und die operative Unterstützung bei der Initiierung dieser Studie aus.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, einschließlich Aussagen zu klinischen Entwicklungsplänen, Studienzielen, regulatorischen Pfaden und potenziellen künftigen Studien. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Annahmen und Informationen, die dem Unternehmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung zur Verfügung standen, und beinhalten bekannte sowie unbekannte Risiken und Unsicherheiten. Diese können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken gehören unter anderem klinische Studienergebnisse, die Patientenrekrutierung, regulatorische Überprüfungs- und Genehmigungsprozesse, Fragen des geistigen Eigentums, Finanzierungsbedarf und allgemeine Marktbedingungen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Über Vidac Pharma

Vidac Pharma ist ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, das sich der Entdeckung und Entwicklung von erstklassigen (First-in-Class) Medikamenten für onkologische und onko-dermatologische Erkrankungen widmet. Das Unternehmen entwickelt Therapiekandidaten, die darauf abzielen, das hyperglykolytische Tumormikromilieu zu modifizieren. Dabei wird die Überexpression und Fehllokalisierung des metabolischen Checkpoints Hexokinase-2 (HK2) in Krebszellen adressiert, um den Zellstoffwechsel zu renormalisieren und selektiv den programmierten Zelltod herbeizuführen, ohne das normale Gewebe in der Umgebung zu beeinträchtigen.

Vidacs führender Wirkstoffkandidat, VDA-1102, hat bereits in klinischen Studien bei aktinischer Keratose (AK) und kutanem T-Zell-Lymphom (CTCL) Wirksamkeit gezeigt.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Vidac Pharma Holding PLC 
           20-22 Wenlock Road 
           N1 7GU London 
           Vereinigtes Königreich 
Ansprechpartner:   Sandra Gamzon 
Tel.:         +972 544 999951 
E-Mail:        investors@vidacpharma.com 
Website:       www.vidacpharma.com 
ISIN(s):       GB00BM9XQ619 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt), Hamburg, Stuttgart 
Weitere        XETRA 
Handelsplätze:

[ source: https://www.pressetext.com/news/1771826400297 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

February 23, 2026 01:00 ET (06:00 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Favoritenwechsel - diese 5 Werte sollten Anleger im Depot haben!
Das Börsenjahr 2026 ist für viele Anleger ernüchternd gestartet. Tech-Werte straucheln, der Nasdaq 100 tritt auf der Stelle und ausgerechnet alte Favoriten wie Microsoft und SAP rutschen zweistellig ab. KI ist plötzlich kein Rückenwind mehr, sondern ein Belastungsfaktor, weil Investoren beginnen, die finanzielle Nachhaltigkeit zu hinterfragen.

Gleichzeitig vollzieht sich an der Wall Street ein lautloser Favoritenwechsel. Während viele auf Wachstum setzen, feiern Value-Titel mit verlässlichen Cashflows ihr Comeback: Telekommunikation, Industrie, Energie, Pharma – die „Cashmaschinen“ der Realwirtschaft verdrängen hoch bewertete Hoffnungsträger.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau in dieses neue Marktbild passen: solide, günstig bewertet und mit attraktiver Dividende. Werte, die nicht nur laufende Erträge liefern, sondern auch bei Marktkorrekturen Sicherheit bieten.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor der Value-Zug 2026 endgültig abfährt!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit gratis verfügbar.
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.