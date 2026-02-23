Bern - Exponentinnen und Exponenten aus der Verwaltung und der Wirtschaft rechnen nach dem Zoll-Urteil des Supreme Court nicht mit einem Kurswechsel der USA. Der Bundesrat möchte derweilen an den Verhandlungen mit den USA festhalten. Auch wenn klar ist, dass US-Präsident Donald Trump in der Zollpolitik seine Kompetenzen überschritten hat - er ist nicht befugt, per Notstandsgesetz eigenständig Zölle zu verhängen -, will der Bund seine Taktik nicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab