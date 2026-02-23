SOLUM (KOSPI: 248070) präsentiert auf der EuroShop 2026 "Retail in Sync" und stellt neue Display-Innovationen sowie integrierte Retail-Lösungen vor, die Technologie, Prozesse und Daten miteinander verknüpfen, um agilere und skalierbare Handelsumgebungen zu ermöglichen. Durch die Integration von Preisgestaltung, Kommunikation und Filialabläufen in einem einheitlichen Rahmen unterstützt SOLUM europäische Einzelhändler dabei, Effizienz zu steigern, neue Wertschöpfungspotenziale zu erschließen und Nachhaltigkeitsziele voranzubringen.

Auf der EuroShop zeigt SOLUM praxisnahe Anwendungsbeispiele, die vernetzte Display-Technologien mit Daten und Analytik in realen Filialumgebungen kombinieren. Vision AI demonstriert personalisierte Produktempfehlungen in Verbindung mit elektronischen Regaletiketten (Electronic Shelf Labels, ESL), während Bluetooth Low Energy (BLE)-gestützte Positionslösungen Kommissionierzeiten verkürzen und die Effizienz im Fulfillment steigern. Besucheranalysen ermöglichen messbare Retail-Media-Aktivierungen, und belegungsbasierte Automatisierung optimiert Beleuchtung sowie Heizungs-, Lüftungs- und Klimasysteme (HVAC). Diese Anwendungsfälle verdeutlichen, wie Daten- und Kommunikationstechnologien die operative Leistungsfähigkeit im Store nachhaltig verbessern.

Ergänzend dazu stellt SOLUM mehrere Hardware-Innovationen vor, darunter ein neues 4-Farb-Freezer-ESL zur verbesserten Darstellung von Preis- und Aktionsinformationen in Kühlbereichen, eine erweiterte Large-Format-E-Paper-Produktlinie bis 32 Zoll für dynamische und energieeffiziente In-Store-Kommunikation sowie eine 55-Zoll-Semi-Outdoor-Digital-Signage-Lösung für Eingangsbereiche und hochfrequentierte Zonen. Darüber hinaus positioniert sich Newton Core+ als ESL-Lösung der nächsten Generation, die speziell auf die Anforderungen des europäischen Einzelhandels zugeschnitten ist und Premium-Design, erhöhte Robustheit sowie erweiterte Funktionalitäten für skalierbare Rollouts vereint.

Zudem baut SOLUM die Zusammenarbeit innerhalb des Retail-Technologie-Ökosystems weiter aus. Auf der EuroShop präsentiert SOLUM Partnerschaften mit Competera im Bereich KI-gestützter Preisoptimierung, mit EWQ für einheitliche In-Store-Digitalkommunikation, mit Huawei in der Konnektivitätsinfrastruktur der nächsten Generation, mit Scheidt Bachmann im Segment Energy Retail Systems sowie mit Simbe im Bereich KI-gestützter Regal-Digitalisierung. Diese Kooperationen stehen für einen offenen und interoperablen Ansatz bei der Integration moderner Retail-Technologien.

"SOLUM genießt seit vielen Jahren das Vertrauen europäischer Einzelhändler durch konstante Hardware-Qualität und eine partnerschaftliche, kundenorientierte Zusammenarbeit", sagt Daniel Lee, CEO von SOLUM Europe. "Auf dieser Grundlage haben wir unsere Kompetenzen erweitert und Lösungen sowie Ökosystem-Partnerschaften in eine integrierte Retail-Plattform eingebunden. Auf der EuroShop möchten wir gemeinsam mit europäischen Einzelhändlern zeigen, wie dieser integrierte Ansatz messbaren Mehrwert schafft und ihre langfristige Transformation unterstützt."

SOLUM stellt auf der EuroShop 2026 in Halle 6, Stand C58 in Düsseldorf aus.

