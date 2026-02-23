Hochtief hat im Geschäftsjahr 2025 die im November angehobenen Ziele nochmals leicht übertroffen. Der Umsatz stieg um fast 15 % auf 38,2 Mrd. Euro und der operative Konzerngewinn kletterte sogar um 26 % auf 789 Mio. Euro. 2026 soll diese Gewinnkennziffer dann 950 bis 1.025 Mio. Euro erreichen. Angesichts der starken Auftragslage erscheint das fast schon ein wenig tiefgestapelt. Der Auftragseingang hat in 2025 um satte 25,8 % auf 52,6 Mrd. Euro zugelegt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
