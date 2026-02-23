Der DAX hat sich am Freitag freundlich ins Wochenende verabschiedet. Er stieg am Ende 0,9 Prozent auf 25.260,69 Zähler. Der Start in die neue Woche sieht allerdings deutlich schwächer aus. Zollunsicherheit belastet. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Montagmorgen 0,8 Prozent tiefer auf 25.057 Punkte.Neben Zollsorgen belastet zudem die Unsicherheit über die drohende militärische Auseinandersetzung zwischen den USA und dem Iran.Auf der Terminseite bleibt es zum Wochenstart derweil sehr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
